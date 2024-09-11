Заморозки до -2 градусов и ветер до 17 м/с: когда в Новосибирске ждать первые холода

В Новосибирской области ожидаются заморозки 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
— 12–13 сентября в Новосибирской области ожидается понижение температур до -2 градусов. Также 12 сентября возможно усиление ветра до 17–22 м/с, 13 сентября — до 24 м/с, — говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 12 сентября в Новосибирске температура воздуха днем составит +13… +18 градусов, ночью +2… +7 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и составил прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.