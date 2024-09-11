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Заморозки до -2 градусов в НСО

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Осень Заморозки до -2 градусов и ветер до 17 м/с: когда в Новосибирске ждать первые холода

Заморозки до -2 градусов и ветер до 17 м/с: когда в Новосибирске ждать первые холода

Минусовые температуры ожидаются в нескольких районах Сибири

4 408
13 комментариев

В дневное время ожидается плюсовая температура

В Новосибирской области ожидаются заморозки 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— 12–13 сентября в Новосибирской области ожидается понижение температур до -2 градусов. Также 12 сентября возможно усиление ветра до 17–22 м/с, 13 сентября — до 24 м/с, — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 12 сентября в Новосибирске температура воздуха днем составит +13… +18 градусов, ночью +2… +7 градусов, местами заморозки до -2 градусов.

Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и составил прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

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Комментарии
13
265889986
11 сентября 2024, 20:32
А женское лето будет?
Гость
11 сентября 2024, 20:23
Какой-то сентябрь не очень
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