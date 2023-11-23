Новосибирцы смогут увидеть в небе «бобровую Луну». Что это такое и когда ее ждать?

27 ноября 2023 года новосибирцы смогут увидеть в небе «бобровую Луну». Специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм рассказала НГС, что это не что иное, как полнолуние.
Неофициально так явление называют только в конце ноября. Это связано с тем, что в это время бобры готовятся к зиме. Виктория отметила, что полнолуние можно будет наблюдать из города. Но только если небо будет ясным — иначе она вряд ли окажется заметной.
— При пасмурной погоде, когда небо затянуто облаками, и зимой в снегопад ни звезд, ни Луны не видно, — подчеркнула Дамм.
«Бобровая Луна» будет видна всю ночь. Утром, в 7:33, спутник займет такое положение, что будет освещен на 100%, хотя для человеческих глаз вряд ли будет особая разница.
И, кстати, кроме полнолуния, жители Новосибирска смогут рассмотреть на небе звездное скопление Плеяды, добавляет специалист.
Летом над городом взошла огромная «голубая Луна». Фото того, как она выглядела, можно посмотреть здесь.