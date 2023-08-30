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СрочноНад Новосибирском взошла «голубая Луна»
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«Голубая Луна» взошла над домами Новосибирска — смотрим фото

Явление можно заметить в городе с 30 на 31 августа.

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Полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток

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В небе над Новосибирском взошло второе полнолуние за месяц — «голубая Луна». Явление можно заметить в городе с 30 на 31 августа.

Как объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, но в календарном месяце иногда бывает 31 день. Из-за этого фазы могут повторяться.

— Очень редко, примерно раз в 3 года, повторяется полнолуние, оно и называется «голубой Луной», — сообщил специалист.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал «голубую Луну». Публикуем снимки.

Словосочетание пришло в русский язык из английского. В нем есть выражение once in a blue moon, что переводится как «однажды на голубую Луну». Оно означает, что какое-то явление происходит редко или никогда.

Словосочетание пришло в русский язык из английского. В нем есть выражение once in a blue moon, что переводится как «однажды на голубую Луну». Оно означает, что какое-то явление происходит редко или никогда.

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Несмотря на название, Луна взошла над Новосибирском не голубого цвета. Между тем Олег Кашин уточнил, что она может приобретать такой цвет из-за пылевых частиц в атмосфере.

Несмотря на название, Луна взошла над Новосибирском не голубого цвета. Между тем Олег Кашин уточнил, что она может приобретать такой цвет из-за пылевых частиц в атмосфере.

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С конца августа в небе над Новосибирском можно увидеть комету Нишимура. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Андрея Никифорова, она видна на предрассветном небе над восточной частью горизонта.

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