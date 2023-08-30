«Голубая Луна» взошла над домами Новосибирска — смотрим фото

В небе над Новосибирском взошло второе полнолуние за месяц — «голубая Луна». Явление можно заметить в городе с 30 на 31 августа.
Как объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, но в календарном месяце иногда бывает 31 день. Из-за этого фазы могут повторяться.
— Очень редко, примерно раз в 3 года, повторяется полнолуние, оно и называется «голубой Луной», — сообщил специалист.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал «голубую Луну». Публикуем снимки.
С конца августа в небе над Новосибирском можно увидеть комету Нишимура. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Андрея Никифорова, она видна на предрассветном небе над восточной частью горизонта.