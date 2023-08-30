«Голубая Луна» взошла над домами Новосибирска — смотрим фото

В небе над Новосибирском взошло второе полнолуние за месяц — «голубая Луна». Явление можно заметить в городе с 30 на 31 августа.



Как объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, но в календарном месяце иногда бывает 31 день. Из-за этого фазы могут повторяться.

