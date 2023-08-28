Комета Нишимура появилась в небе над Новосибирском — когда за ней наблюдать

В небе над Новосибирском можно увидеть комету Нишимура. Сейчас объект приближается к Солнцу, и его яркость постепенно увеличивается.
Об этом НГС рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров:
— Комета сейчас видна на предрассветном небе над восточной частью горизонта на границе созвездий Близнецов и Рака. Она восходит около 02:30 по местному времени и видна около
1 сентября комета пройдет около звездного скопления «Ясли» и в 13 градусах севернее Венеры. С 11 по 13 сентября около кометы на утреннем небе будет находиться тонкий месяц Луны с ярким пепельным светом.
— Если комета достигнет ожидаемой яркости, то она будет легкой целью для съемки на фотоаппараты и для наблюдений в бинокли на предрассветном небе. При этом есть шанс, что на короткий промежуток времени она станет доступна и для наблюдений невооруженным глазом (с 3 по 11 сентября), — объяснил Андрей Никифоров.
Последние дни, когда можно будет наблюдать за кометой Нишимура, —
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