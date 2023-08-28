Комета Нишимура появилась в небе над Новосибирском — когда за ней наблюдать

— Комета сейчас видна на предрассветном небе над восточной частью горизонта на границе созвездий Близнецов и Рака. Она восходит около 02:30 по местному времени и видна около 2 часов на темном небе. Ледяное тело стремительно приближается к Солнцу, и при этом так же быстро растет ее яркость и длина хвоста.

