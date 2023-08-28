Над Новосибирском взойдет «голубая Луна» — что это и почему ее так назвали

— В астрономии существует термин «голубая Луна». Это тот редкий случай, когда название нельзя понимать буквально. «Голубой Луной» в астрономии называется второе полнолуние в течение календарного месяца. В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, а в календарном месяце иногда бывает 31 день. Это значит, что какая-нибудь фаза всегда повторяется. Очень редко, примерно раз в 3 года , повторяется полнолуние, оно и называется «голубой Луной».

