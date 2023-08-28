Над Новосибирском взойдет «голубая Луна» — что это и почему ее так назвали

В небе над Новосибирском появится «голубая Луна». Так называют второе полнолуние за месяц, которое в этом году пройдет с 30 на 31 августа.
Подробнее о явлении рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин:
— В астрономии существует термин «голубая Луна». Это тот редкий случай, когда название нельзя понимать буквально. «Голубой Луной» в астрономии называется второе полнолуние в течение календарного месяца. В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, а в календарном месяце иногда бывает 31 день. Это значит, что какая-нибудь фаза всегда повторяется. Очень редко, примерно раз в
Словосочетание пришло в русский язык из английского. В нем есть выражение once in a blue moon, что переводится как «однажды на голубую Луну». Оно означает, что какое-то явление происходит очень редко или никогда. Синоним выражения в русском языке — «когда рак на горе свистнет». В результате из-за буквального перевода закрепился термин «голубая Луна» в отношении второго полнолуния в месяце.
— Очень редко Луна действительно может приобретать голубоватый цвет. Это связано с пылевыми частицами в атмосфере, меняющими ее оптические свойства. Вероятно, кто-то когда-то действительно мог видеть Луну голубой! Примечательно, что
Ранее новосибирские астрономы объяснили, что второе полнолуние августа будет суперлунием, потому что спутник близко подойдет к Земле. Наблюдать за ним лучше на восходе или на закате.
Первое полнолуние этого месяца прошло в ночь с 1 на 2 августа. Посмотрите на снимках новосибирцев, каким оно было.