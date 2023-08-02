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Максимально близко к Земле. Новосибирцы заметили огромную Луну — какие фото они сделали

Август, по словам специалиста, особенный месяц, в нем будет два суперлуния

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Спутник заметили жители города

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Ночью с 1 на 2 августа жители Новосибирска наблюдали суперлуние. Как рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, пик наступил в 01:33, именно в это время Луна подошла ближе всего к Земле.

— Этот месяц особенный! В нем два полнолуния, и оба будут суперлуниями. Второе произойдет с 30 на 31 августа: Луна окажется еще ближе к Земле, расстояние составит 357 181 километр, — объяснила Виктория.

Суперлунием, по словам Виктории Дамм, называют явление, при котором спутник кажется больше, чем обычно

Суперлунием, по словам Виктории Дамм, называют явление, при котором спутник кажется больше, чем обычно

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Прошедшей ночью Луна была особенно яркой

Прошедшей ночью Луна была особенно яркой

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В объективах одних читателей Луна была желтой, а у других — серой

В объективах одних читателей Луна была желтой, а у других — серой

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В середине месяца, в ночь с 12 на 13 августа, над Новосибирском пройдет пик метеорного потока Персеиды. Количество падающих звезд в это время будет доходить до 60 в час.

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