Максимально близко к Земле. Новосибирцы заметили огромную Луну — какие фото они сделали

Ночью с 1 на 2 августа жители Новосибирска наблюдали суперлуние. Как рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, пик наступил в 01:33, именно в это время Луна подошла ближе всего к Земле.
— Этот месяц особенный! В нем два полнолуния, и оба будут суперлуниями. Второе произойдет с 30 на 31 августа: Луна окажется еще ближе к Земле, расстояние составит
В середине месяца, в ночь с 12 на 13 августа, над Новосибирском пройдет пик метеорного потока Персеиды. Количество падающих звезд в это время будет доходить до 60 в час.