Максимально близко к Земле. Новосибирцы заметили огромную Луну — какие фото они сделали

Ночью с 1 на 2 августа жители Новосибирска наблюдали суперлуние. Как рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, пик наступил в 01:33, именно в это время Луна подошла ближе всего к Земле.