Над Новосибирском пройдет суперлуние — когда за ним наблюдать

В Новосибирске в ночь с 1 на 2 августа можно будет увидеть суперлуние, пик наступит в 01:33. В это время полная Луна подойдет близко к Земле.
Об этом НГС рассказала Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ. Суперлунием называют явление, при котором полнолуние совпадает или близко по времени с моментом прохождения перигея, то есть приближения Луны к Земле на минимальное расстояние. При этом спутник кажется больше, чем обычно.
— Этот месяц особенный! В нем два полнолуния, и оба будут суперлунием. Второе произойдёт с 30 на 31 августа: Луна окажется ещё ближе к Земле, расстояние составит 357 181 километров, — рассказывает Виктория.
Полнолуние в ночь с 1 на 2 августа наступит в 01:33 по новосибирскому времени, а позже днем, в 12:53, Луна окажется на расстоянии 357 309 километров.
В ночь с 12 на 13 августа над Новосибирском пройдёт пик Метеорного потока Персеиды. Количество падающих звезд в это время будет доходить до 60 в час