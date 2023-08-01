Над Новосибирском пройдет суперлуние — когда за ним наблюдать

В Новосибирске в ночь с 1 на 2 августа можно будет увидеть суперлуние, пик наступит в 01:33. В это время полная Луна подойдет близко к Земле.

Об этом НГС рассказала Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ. Суперлунием называют явление, при котором полнолуние совпадает или близко по времени с моментом прохождения перигея, то есть приближения Луны к Земле на минимальное расстояние. При этом спутник кажется больше, чем обычно.