Над Новосибирском взойдет голубая Луна — когда за ней наблюдать

Ночью с 30 по 31 августа в небе над Новосибирском взойдет голубая Луна. Это — второе суперлуние в августе. Его пик приходится на 22:52. О том, что это за явление и почему в этом месяце два полнолуния, НГС рассказали астрономы.
— Это довольно редкое событие, наблюдаемое в среднем каждые 2,7154 года. Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны (синодический период около 29,5 дня). Это явление, а точнее вторую полную Луну в месяце, и назвали «голубая Луна», — рассказала Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
Как объяснили специалисты, второе полнолуние в месяце — суперлуние. Сотрудник Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров объяснил, что это явление, при котором между полнолунием и прохождением перигея (минимальное расстояние от Луны до Земли) проходит не более 24 часов. В это время видимый угловой размер Луны оказывается максимально большим, а яркость наиболее высокая.
Луна окажется на минимальном расстоянии вечером 30 августа в 22:52, расстояние составит
— Наиболее крупной Луна будет казаться в моменты восхода и заката (вечером и утром), когда будет видна на фоне далеких строений и деталей рельефа. Это так называемый эффект «лунная иллюзия». Для нас, любителей астрономии, суперлуние — это очередной способ еще раз рассказать людям о небесной науке и показать им Луну в телескоп! На восходе Луны нужно наблюдать в бинокль. Это один из самых удобных способов, — объяснил Андрей Никифоров.
Первое суперлуние в этом месяце прошло в ночь с 1 на 2 августа. Посмотрите, какие фото сделали новосибирцы.