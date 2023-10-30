freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 93.22
eur 98.35
СрочноМетро хочет поднять цену на поездку до 38 рублей
Все новости
Все новости

Компанию детей заметили на озере в Первомайском районе — они бегали по льду

МЧС предупредили об опасности осеннего льда

1 591

Видео было снято на прошлой неделе

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска заметили компанию детей, которые гуляли возле озера в районе улицы Радиостанция №2.

На видео, которое было опубликовано в паблике «Моя Первомайка» можно заметить как дети ногами пробует первый лед, а один из мальчиков пробежался посередине озера.

Автор видео в посте призвал соседей поговорить со своими детьми.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Небольшое озеро расположено рядом со стройкой ЖК

Видео: «Моя Первомайка«/ Вконтакте

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что сейчас следить за безопасностью детей нужно особенно. С начала этой недели новосибирские школы закрыты на каникулы.

— Самое главное — не допускать одиночных прогулок и игр детей у воды. Так же в период каникул велика опасность возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Не оставляйте малышей одних без присмотра. Объясните, чем опасен огонь и расскажите основные правила пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники, — напомнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В МЧС посоветовали поговорить с несовершеннолетними и стараться не оставлять детей без присмотра.

В последние дни октября и первые дни ноября в Новосибирск придет похолодание, но к концу недели вернется плюсовая температура. НГС изучил сервисы погоды, чтобы узнать, какой будет предстоящая неделя.

МЧСЛедОзероДетиПервомайский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter