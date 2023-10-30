Компанию детей заметили на озере в Первомайском районе — они бегали по льду

В Первомайском районе Новосибирска заметили компанию детей, которые гуляли возле озера в районе улицы Радиостанция №2.
На видео, которое было опубликовано в паблике «Моя Первомайка» можно заметить как дети ногами пробует первый лед, а один из мальчиков пробежался посередине озера.
Автор видео в посте призвал соседей поговорить со своими детьми.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что сейчас следить за безопасностью детей нужно особенно. С начала этой недели новосибирские школы закрыты на каникулы.
— Самое главное — не допускать одиночных прогулок и игр детей у воды. Так же в период каникул велика опасность возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Не оставляйте малышей одних без присмотра. Объясните, чем опасен огонь и расскажите основные правила пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники, — напомнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В МЧС посоветовали поговорить с несовершеннолетними и стараться не оставлять детей без присмотра.
В последние дни октября и первые дни ноября в Новосибирск придет похолодание, но к концу недели вернется плюсовая температура. НГС изучил сервисы погоды, чтобы узнать, какой будет предстоящая неделя.