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Снег с дождем и похолодание до -9 градусов: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске

Потепление придет в город в следующие выходные

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В Новосибирске в последнее время выпадает снег, но он быстро тает

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В последние дни октября и первые дни ноября в Новосибирск придет похолодание, но к концу недели вернется плюсовая температура. Погода будет облачной, а к выходным несколько раз выпадет снег. НГС изучил сервисы погоды, чтобы узнать, какой будет осенняя погода.

Самыми холодными днями станут вторник и среда

Самыми холодными днями станут вторник и среда

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По данным сервиса Гисметео, в первые три дня будет облачно и без осадков, а в четверг начнутся дожди со снегом. Температура днем будет варьироваться от 0 до +4 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 4 ноября. Ночью же температура может упасть до -9 градусов.

В дни, когда идет снег, на улице будет теплее

В дни, когда идет снег, на улице будет теплее

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«Яндекс.Погода» уверяет, что практически всю неделю будет падать снег. В четверг осадков станет больше. Температура днем будет опускаться до -4 градусов и подниматься до +3 градусов. Теплыми обещают следующие выходные, 4 и 5 ноября. Ночью температура может опуститься до -8 градусов, во вторник.

Первая часть недели будет без осадков

Первая часть недели будет без осадков

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На сайте «Гидрометцентр России» также есть информация, что всю неделю в Новосибирске будет облачно. Снег с дождем пойдет в четверг и в субботу. Эти же дни станут самыми теплыми — температура поднимется до +2 градусов. На неделе температура днем будет меняться от -3 градусов до +2 градусов. Ночью же от -7 градусов до -3 градусов. Холоднее всего будет в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В последний месяц осени в Новосибирске ожидается совсем не осенняя погода — серьезное похолодание и снегопады. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы выяснить, к чему готовиться новосибирцам.

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