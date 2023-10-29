Снег с дождем и похолодание до -9 градусов: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске

В последние дни октября и первые дни ноября в Новосибирск придет похолодание, но к концу недели вернется плюсовая температура. Погода будет облачной, а к выходным несколько раз выпадет снег. НГС изучил сервисы погоды, чтобы узнать, какой будет осенняя погода.
По данным сервиса Гисметео, в первые три дня будет облачно и без осадков, а в четверг начнутся дожди со снегом. Температура днем будет варьироваться от 0 до
«Яндекс.Погода» уверяет, что практически всю неделю будет падать снег. В четверг осадков станет больше. Температура днем будет опускаться до
На сайте «Гидрометцентр России» также есть информация, что всю неделю в Новосибирске будет облачно. Снег с дождем пойдет в четверг и в субботу. Эти же дни станут самыми теплыми — температура поднимется до
В последний месяц осени в Новосибирске ожидается совсем не осенняя погода — серьезное похолодание и снегопады. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы выяснить, к чему готовиться новосибирцам.