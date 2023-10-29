Снег с дождем и похолодание до -9 градусов: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске

По данным сервиса Гисметео, в первые три дня будет облачно и без осадков, а в четверг начнутся дожди со снегом. Температура днем будет варьироваться от 0 до +4 градусов . Самым теплым днем станет суббота, 4 ноября . Ночью же температура может упасть до -9 градусов .