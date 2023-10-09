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СрочноВ Новосибирске похолодает сразу на 9 градусов
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Погрелись и хватит. В Новосибирске похолодает сразу на 9 градусов — прогноз на три дня

Температура днем опустится до +12 градусов

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Синоптики прогнозируют, что самым теплым днем на этой неделе будет среда

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В ближайшие два дня в Новосибирске сохранится теплая погода без осадков, но в четверг погода резко изменится. Синоптики ожидают, что в городе похолодает сразу на 9 градусов.

— Пока сохраняется хорошая погода на предстоящие два дня, наслаждаемся, гуляем. В четверг погода начнется меняться. Процессы меняются, ожидаем изменения по температуре и по осадкам. По городу может подниматься до +13 градусов в октябре, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

10 октября, во вторник, синоптики ожидают, что ночью температура составит +9... +11 градусов, днем температура поднимется до +18... +20 градусов. Ветер будет южный 5–10 м/с.

11 октября ночью температура также опустится до +9... +11 градусов, днем температура поднимется до +19... +21 градуса. Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Ветер ожидают западный, ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.

В четверг, 12 октября, синоптики ожидают местами небольшой дождь, ночью +6... +8 градусов, днем +10... +12 градусов. Ветер будет северо-западным 5–10 м/с.

Недавно журналист изучил прогноз погоды двух сервисов и узнал, какая погода будет в Новосибирске на рабочей неделе.

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