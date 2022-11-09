Мокрый снег и температура около нуля: что новосибирцам ждать от погоды в ближайшие 3 дня

Мокрый снег и температура около нуля: что новосибирцам ждать от погоды в ближайшие
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Синоптики ждут изменений лишь на следующей неделе, а пока дни будут оставаться теплыми — для ноября
В ближайшие три дня синоптики ждут мокрого снега, околонулевых температур по ночам и таких же, но со знаком плюс, днем. Об этом рассказали НГС в Новосибирском гидрометцентре.
В четверг 10 ноября в Новосибирской области пройдет небольшой снег (днем — мокрый), ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью столбики термометров могут опуститься до -6 градусов, днем воздух нагреется до
В пятницу, 11 ноября, погода будет очень похожей: небольшой снег, днем — мокрый. Ветер 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Точно такой же выдастся и суббота, 12 ноября. Новосибирцев и жителей области ждет температура около нуля, юго-западный ветер с внезапным усилением и мокрый снег. Несмотря на то, к этому моменту уже начнется вторая декада ноября, днем столбики термометров продолжат подниматься выше нулевой отметки.
— Мы сохраняемся в области пониженного давления, и поэтому при прохождении системы теплых фронтов [появляются] интенсивные осадки, — объяснили синоптики. — А в теплом секторе у нас сохраняется положительная температура в дневные часы. Каких-то изменений [погоды] ждем только на следующей неделе.
Накануне НГС выяснил, почему в Новосибирске до сих пор не лег снег. Спойлер: на Урале его выпало столько, что на нашу область просто не хватило.