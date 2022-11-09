Мокрый снег и температура около нуля: что новосибирцам ждать от погоды в ближайшие 3 дня

В ближайшие три дня синоптики ждут мокрого снега, околонулевых температур по ночам и таких же, но со знаком плюс, днем. Об этом рассказали НГС в Новосибирском гидрометцентре.



В четверг 10 ноября в Новосибирской области пройдет небольшой снег (днем — мокрый), ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью столбики термометров могут опуститься до -6 градусов, днем воздух нагреется до -3... +2 градусов. В городе будет чуть теплее: до -3 градусов по ночам, 0... -2 градуса днем.