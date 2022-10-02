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Потепление, облачно и без снега: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе

Самым теплым днем станет суббота

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ds

После вторника дни в городе будут облачными

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В Новосибирске следующая неделя будет без снега. По данным погодных сервисов, ближайшие 7 дней в городе будет пасмурно, а к субботе температура может подняться до +16 градусов. НГС изучил разные сайты с прогнозами, чтобы узнать, какая будет погода на следующей неделе.

Солнце немного появится в субботу

Солнце немного появится в субботу

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По данным Gismeteo в Новосибирске температура поднимется до +16 к субботе, 8 октября. Понедельник будет солнечным, но все остальные дни обещают быть облачными. В среду температура воздуха будет +8 градусов и может пойти дождь. Самая теплая ночь будет в четверг — температура воздуха поднимется до +8 градусов.

Самым теплым днем, по «Яндекс.Погоде», станет воскресенье

Самым теплым днем, по «Яндекс.Погоде», станет воскресенье

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По данным «Яндекс.Погоды», в Новосибирске неделя начнется с солнечного понедельника и вторника. Дневная температура в первые дни будет +9 градусов. Дальше с каждым днем температура будет подниматься, а солнце уходить. В четверг возможен дождь. Следующие выходные обещают быть пасмурными, но температура поднимется до +12... +14 градусов.

Первые два дня будет солнечно, обещает «Погода.Мейл»

Первые два дня будет солнечно, обещает «Погода.Мейл»

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По данным «Погоды.Мейл», первые три дня недели ночи будут с минусовыми температурами. Всю неделю до субботы будет потепление, а в воскресенье снова похолодает. Самыми теплыми днями станут пятница и суббота, когда температура воздуха достигнет +13 градусов.

Гидрометцентр России подготовил прогноз аномалий погоды на ближайшие три месяца. В нем отражена информация о том, какова вероятность того, что среднемесячная температура будет отличаться от нормы для конкретного региона. Рассказываем, какой погоды ждать в Новосибирске.

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