Потепление, облачно и без снега: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске следующая неделя будет без снега. По данным погодных сервисов, ближайшие 7 дней в городе будет пасмурно, а к субботе температура может подняться до +16 градусов. НГС изучил разные сайты с прогнозами, чтобы узнать, какая будет погода на следующей неделе.