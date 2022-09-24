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Тема дняЗолотая осень
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Пришла золотая осень: рассматриваем фото преображенного Новосибирска

В городе еще можно встретить божьих коровок на берегу Обского моря

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ds

Снимок сделан на берегу Обского моря

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В Новосибирск пришла золотая осень — деревья покрылись желтыми и красными листьями разных оттенков. При этом на улице еще солнечно, а температура днем не опускается ниже 0 градусов.

Посмотрите, как преобразился город.

— Самое удивительное время на берегу Обского моря. Тучи отдыхающих покинули пляжи. Автомобили, палатки, мангалы и дым от сотен костров не мешают любоваться природой, — рассказала НГС автор фото Наталья Плотникова

— Самое удивительное время на берегу Обского моря. Тучи отдыхающих покинули пляжи. Автомобили, палатки, мангалы и дым от сотен костров не мешают любоваться природой, — рассказала НГС автор фото Наталья Плотникова

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Сейчас — самое время наслаждаться природой

Сейчас — самое время наслаждаться природой

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Божьи коровки вновь появились в Новосибирске <a href="https://ngs.ru/text/animals/2022/09/21/71665778/" class="_" target="_blank">из-за теплого сентября</a>

Божьи коровки вновь появились в Новосибирске из-за теплого сентября

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Насекомые исчезнут, когда температура ночью опустится до <nobr class="_">0 градусов</nobr>

Насекомые исчезнут, когда температура ночью опустится до 0 градусов

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У серфингистов продолжается сезон

У серфингистов продолжается сезон

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Людей на пляже очень мало

Людей на пляже очень мало

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В центре Новосибирска можно увидеть деревья, покрытые багровыми листьями

В центре Новосибирска можно увидеть деревья, покрытые багровыми листьями

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А клены приобрели насыщенный красный цвет

А клены приобрели насыщенный красный цвет

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Несмотря на похолодание, в Новосибирске еще можно встретить яркие цветы

Несмотря на похолодание, в Новосибирске еще можно встретить яркие цветы

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На этой неделе синоптики новосибирского Гидрометцентра предупредили оп похолодании до -3 градусов, которое стоит ждать уже на этих выходных.

В октябре в Новосибирске возможен первый снег, при этом почти весь месяц в городе ожидаются плюсовые температуры. НГС сравнил прогнозы интернет-сервисов. Читайте, чего еще ждать в октябре.

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