Пришла золотая осень: рассматриваем фото преображенного Новосибирска
В городе еще можно встретить божьих коровок на берегу Обского моря
В Новосибирск пришла золотая осень — деревья покрылись желтыми и красными листьями разных оттенков. При этом на улице еще солнечно, а температура днем не опускается ниже
Посмотрите, как преобразился город.
На этой неделе синоптики новосибирского Гидрометцентра предупредили оп похолодании до -3 градусов, которое стоит ждать уже на этих выходных.
В октябре в Новосибирске возможен первый снег, при этом почти весь месяц в городе ожидаются плюсовые температуры. НГС сравнил прогнозы интернет-сервисов. Читайте, чего еще ждать в октябре.