Синоптики предупредили об ухудшении воздуха в Новосибирске в выходные

С 16 сентября в Новосибирске ожидают ухудшение качества воздуха. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».



Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Продлятся такие условия с 15:00 16 сентября до 11:00 19 сентября. Синоптики установили в период неблагоприятных метеоусловий первую степень опасности. В мэрии города отметили, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.