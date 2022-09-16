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Синоптики предупредили об ухудшении воздуха в Новосибирске в выходные

Ухудшение ожидают с 16 до 19 сентября

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Синоптики установили первую степень опасности в городе

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С 16 сентября в Новосибирске ожидают ухудшение качества воздуха. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Продлятся такие условия с 15:00 16 сентября до 11:00 19 сентября. Синоптики установили в период неблагоприятных метеоусловий первую степень опасности. В мэрии города отметили, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

— На территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха, — сообщается на сайте «Западно-Сибирского» УГМС.

По данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, сейчас в городе 1 балл из 10. Сервис сообщает, что ожидается ухудшение качества воздуха.

В Новосибирске ожидается ухудшение качества воздуха

В Новосибирске ожидается ухудшение качества воздуха

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Как ранее писал НГС, с 17 по 19 сентября ожидается ветер силой 2–9 м/с. В Новосибирске на следующей неделе наступит бабье лето, в городе может потеплеть до +20 градусов. Читайте в нашем прогнозе, когда ждать тепло.

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