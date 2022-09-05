Сколько еще продлится тепло? Изучаем прогноз на ближайшие дни
К четвергу в городе ожидают усиление ветра и осадки
В ближайшие 2 дня в Новосибирске сохранится теплая погода, а к четвергу город ждет небольшое похолодание. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз на следующие 3 дня.
Так, 6 сентября ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура ночью составит
Ночью 7 сентября обещают небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до
— Как раз в течение дня будет проходить фронт, выход южного циклона. С ним ожидается усиление ветра и осадки, — пояснила НГС синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Дарья Беспалова.
В ночь на 8 сентября также ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет южным, 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Днем ветер немного ослабнет, его скорость составит 6–11 м/с. Температура ночью опуститься до
Здесь можно посмотреть прогноз на всю неделю, собранный на основе данных погодных сервисов.