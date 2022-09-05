СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дняКого будут выбирать в НСО 11 сентября
Все новости
Все новости

Сколько еще продлится тепло? Изучаем прогноз на ближайшие дни

К четвергу в городе ожидают усиление ветра и осадки

297

Следующие 2 дня в городе будет тепло и сухо

Поделиться

В ближайшие 2 дня в Новосибирске сохранится теплая погода, а к четвергу город ждет небольшое похолодание. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз на следующие 3 дня.

Так, 6 сентября ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура ночью составит +9... +11 градусов, днем +19... +21 градус.

Ночью 7 сентября обещают небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +12... +14 градусов, днем воздух прогреется до +26... +28 градусов. Ночью ожидается восточный ветер скоростью 4–9 м/с, днем — южный скоростью 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с.

— Как раз в течение дня будет проходить фронт, выход южного циклона. С ним ожидается усиление ветра и осадки, — пояснила НГС синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Дарья Беспалова.

В ночь на 8 сентября также ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет южным, 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Днем ветер немного ослабнет, его скорость составит 6–11 м/с. Температура ночью опуститься до +10... +12 градусов, днем — до +16...+18 градусов.

Здесь можно посмотреть прогноз на всю неделю, собранный на основе данных погодных сервисов.

По теме

УГМСТепло
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2