В Новосибирске на один день потеплеет до +10 градусов

В Новосибирске будут сильные перепады температур в ближайшие дни
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в основном в городе будет пасмурно и прохладно, в середине недели дневные температуры будут ниже нуля. Но ожидается и один теплый день.
— Сейчас неустойчивый характер погоды с колебаниями температур: волны тепла будут сменяться волнами холода. Мы ждем выход из северных районов Казахстана теплого циклона, который будет смещаться через Омскую область в северо-восточном направлении. Циклон будет влиять на северо-западные районы Новосибирской области. Затем в тыловую часть циклона начнет поступать холодный атмосферный воздух. 29 октября мы окажемся полностью в холодной массе с отрицательными температурами как ночью, так и днем, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
27 октября в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет
28 октября в Новосибирске будет дуть северо-западный ветер, ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/сек. Температура воздуха в ночные часы
29 октября температура воздуха в ночные часы в городе опустится до
Также синоптик отметила, что 27 октября будет не последний теплый день в этом году, тепло будет в конце октября и в начале ноября.
Каким будет конец октября? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю. В основном будет снежно и пасмурно, однако ожидается один теплый для октября день — смотрим какой.