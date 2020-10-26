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В Новосибирске на один день потеплеет до +10 градусов

Но затем синоптики обещают резкое похолодание

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Новосибирск ждут дождь и мокрый снег

Новосибирск ждут дождь и мокрый снег

В Новосибирске будут сильные перепады температур в ближайшие дни

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в основном в городе будет пасмурно и прохладно, в середине недели дневные температуры будут ниже нуля. Но ожидается и один теплый день.

— Сейчас неустойчивый характер погоды с колебаниями температур: волны тепла будут сменяться волнами холода. Мы ждем выход из северных районов Казахстана теплого циклона, который будет смещаться через Омскую область в северо-восточном направлении. Циклон будет влиять на северо-западные районы Новосибирской области. Затем в тыловую часть циклона начнет поступать холодный атмосферный воздух. 29 октября мы окажемся полностью в холодной массе с отрицательными температурами как ночью, так и днем, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

27 октября в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет +3... +5 градусов. В дневные часы до +5... +10 градусов. По области ночью от +1 до +6 градусов. Днем до +12 градусов тепла.

28 октября в Новосибирске будет дуть северо-западный ветер, ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/сек. Температура воздуха в ночные часы 0... +2 градуса. Днем +2... +4 градуса, с понижением температуры к концу дня. По области температуры будут немного ниже. В ночные часы в Новосибирской области будет -2... -7 градусов, местами до +3 градусов тепла. Днем от 0 до +5 градусов, местами до -5 градусов. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем осадки в виде мокрого снега и дождя.

29 октября температура воздуха в ночные часы в городе опустится до -6...- 8 градусов. Днем столбик термометра также не поднимется выше 0. Температура воздуха будет -2... -4 градуса. В области ночные и дневные температуры будут еще ниже. Ночью -6... -11 градусов. Днем -2... -7 градусов, местами до +3 градусов. Ветер западный, в ночные часы 8–13 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью и днем местами небольшой снег. Возможна гололедица.

Также синоптик отметила, что 27 октября будет не последний теплый день в этом году, тепло будет в конце октября и в начале ноября.

Каким будет конец октября? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю. В основном будет снежно и пасмурно, однако ожидается один теплый для октября день — смотрим какой.

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НовосибирскНовосибирская областьосеньпогодапрогноз погодыоктябрь 2020
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