В Новосибирске на один день потеплеет до +10 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в основном в городе будет пасмурно и прохладно, в середине недели дневные температуры будут ниже нуля. Но ожидается и один теплый день.



— Сейчас неустойчивый характер погоды с колебаниями температур: волны тепла будут сменяться волнами холода. Мы ждем выход из северных районов Казахстана теплого циклона, который будет смещаться через Омскую область в северо-восточном направлении. Циклон будет влиять на северо-западные районы Новосибирской области. Затем в тыловую часть циклона начнет поступать холодный атмосферный воздух. 29 октября мы окажемся полностью в холодной массе с отрицательными температурами как ночью, так и днем, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.