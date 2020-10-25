Каким будет конец октября? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

Последняя неделя октября в Новосибирске будет снежной и пасмурной
С понедельника, 25 октября, начнется последняя неделя месяца. Какой она будет по погоде? Большинство дней будут пасмурными, но иногда с прояснениями. В разные дни ожидаются снег и дождь.
В понедельник температура воздуха днем составит +3...+4 градуса, а ночью будет даже чуть теплее — +4...+5. Ожидается небольшой дождь и южный ветер до 5 метров в секунду. Вторник, 27 октября, станет самым теплым днем на неделе — днем ожидается температура воздуха до +9 градусов, ночью до +7, будет пасмурно, утром, вечером и ночью ожидается небольшой дождь, будет дуть южный ветер скоростью до 5,3 метров в секунду. В среду, 28 октября, днем будет +1...+2, а вот уже ночью температура опустится до -5...-3, день будет снежным и ветреным — юго-западный ветер будет достигать 9,7 метров в секунду.
В четверг, 29 октября, температура будет минусовой все сутки напролет — днем -6, ночью — -5. День будет снежным, вечер будет ясным, ветер юго-западный до 4,5 метров в секунду. В пятницу, 30 октября, и днем, и ночью — -1...0, пасмурно, снежно в первой половине дня, ветер юго-западный до 4,7 метров в секунду. В субботу, 31 октября, пасмурно, днем и ночью 0 градусов, ветер юго-западный до 3,8 метров в секунду. А в воскресенье — уже первый день ноября, и он с утра будет пасмурным, потом облачным с прояснениями, а вечером и ночью ясным. Днем +3, ночью +1 градус, ветер юго-западный до 3,3 метров в секунду.
А пока ждете начало следующей недели, посмотрите, какими красивыми были вчера заснеженные улицы Новосибирска и Академгородка — просто загляденье!