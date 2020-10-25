Каким будет конец октября? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

С понедельника, 25 октября, начнется последняя неделя месяца. Какой она будет по погоде? Большинство дней будут пасмурными, но иногда с прояснениями. В разные дни ожидаются снег и дождь.

В понедельник температура воздуха днем составит +3...+4 градуса, а ночью будет даже чуть теплее — +4...+5. Ожидается небольшой дождь и южный ветер до 5 метров в секунду. Вторник, 27 октября, станет самым теплым днем на неделе — днем ожидается температура воздуха до +9 градусов, ночью до +7, будет пасмурно, утром, вечером и ночью ожидается небольшой дождь, будет дуть южный ветер скоростью до 5,3 метров в секунду. В среду, 28 октября, днем будет +1...+2, а вот уже ночью температура опустится до -5...-3, день будет снежным и ветреным — юго-западный ветер будет достигать 9,7 метров в секунду.