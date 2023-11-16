Единственная в мире: новосибирцы восстанавливают дореволюционную машину-карету — такая стояла в гараже у Николая II

Например, в коллекции есть автомобиль довоенной эпохи, который выловили из болота где-то под Санкт-Петербургом — изначально в этом болоте искали танк. Некоторые машины пришлось выкупить у других мастеров, которые не справились с задачей и не смогли самостоятельно подарить им новую жизнь. Часто экземпляры находят в гаражах у пожилых людей. Многие машины из парка до сих пор на ходу, и их время от времени «выгуливают», если позволяет погода — нет дождя, снега и слякоти.



Но самую большую ценность в залах музея представляет первый российский заводской автомобиль, который больше похож на карету — «Руссо-Балт». Его умельцы восстанавливают уже 15 лет по старым заводским чертежам и с минимальным набором оригинальных деталей. Именно эта модель автомобиля — одна во всем мире.