«Она едет, какой прикол!» Новосибирцы достали из реки машину-утопленника и решили восстановить — им отказали во всех СТО

Как спасали машину





Новосибирский автоблогер и предприниматель Александр Тарасов в сентябре узнал, что в новосибирском селе продают автомобиль, который находится в реке. Александр заинтересовался предложением и связался с продавцом.



— Мы занимаемся автомобилями 12 лет. 14 сентября поступил звонок о том, что в Новосибирской области где-то в реке с ночи стоит машина полностью в воде. Пьяные муж с женой в Колыванском районе выехали из села Боярка в сторону соседнего населенного пункта. Ехать предстояло 60 километров, на трассе не было связи. Спустя 18 километров машину крутануло по щебню, и от удара она врезалась в дерево, — вспоминает автоблогер и организатор проекта по спасению автомобиля Александр Тарасов.

