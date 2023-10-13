«Она едет, какой прикол!» Новосибирцы достали из реки машину-утопленника и решили восстановить — им отказали во всех СТО

В Новосибирске команда автоблогеров и специалистов по ремонту автомобилей решила выкупить и восстановить машину-утопленницу. Автомобиль 2000 года выпуска Honda CR-V владельцы утопили в Колыванском районе. Как спасали автомобиль, какие у него есть особенности и что с ним будут делать, корреспонденту НГС рассказал автор необычного эксперимента, предприниматель и автоблогер Александр Тарасов.
Как спасали машину
Новосибирский автоблогер и предприниматель Александр Тарасов в сентябре узнал, что в новосибирском селе продают автомобиль, который находится в реке. Александр заинтересовался предложением и связался с продавцом.
— Мы занимаемся автомобилями 12 лет. 14 сентября поступил звонок о том, что в Новосибирской области где-то в реке с ночи стоит машина полностью в воде. Пьяные муж с женой в Колыванском районе выехали из села Боярка в сторону соседнего населенного пункта. Ехать предстояло 60 километров, на трассе не было связи. Спустя 18 километров машину крутануло по щебню, и от удара она врезалась в дерево, — вспоминает автоблогер и организатор проекта по спасению автомобиля Александр Тарасов.
Далее, со слов предпринимателя, за руль села супруга владельца машины, чтобы «показать ему мастер-класс», проехала 500 метров и слетела с дороги в реку. От удара у машины разбились стекла. Пара выбралась из авто живыми и невредимыми — к счастью, водоем оказался не глубоким.
Температура на улице была в районе 8 градусов, людей поблизости не было. Владельцы «утопленника» пошли пешком по трассе в сторону дома, и спустя 2 часа их подобрали рыбаки. А в обед машина уже появилась в группах выкупа автомобилей.
За автомобиль, утопленный в реке, владельцы сначала просили 100 тысяч рублей, затем снизили стоимость до 80 тысяч — довольно высокий ценник они объясняли новой резиной. Александр предложил продавцу 50–60 тысяч и сначала получил отказ. Через 2 дня, когда у автомобиля уже потухли габариты (машина попала в реку заведенной), продавец согласился на условия предпринимателей.
— Когда увидели объявление, сразу представили, как интересно было бы ввязаться в такую дичь: за 12 лет ведения автобизнеса таких проектов не встречалось. Стало любопытно, сможем ли, — поясняет новосибирец.
Александр отправил задаток, а затем с командой поехал вызволять машину из воды. Ее доставали из реки краном — это обошлось в 12 тысяч рублей. На улице было всего 10 градусов тепла, вода — ледяная, и в нее лезть никто не хотел. В итоге помог водолаз-доброволец за 2 тысячи рублей — как оказалось, товарищ предыдущего владельца автомобиля.
Эксперты отметили, что машина не новая, на ней есть следы гнили, но она выдержала испытание: ее доставали при помощи троса, и подрамник не оторвался.
— Было тяжело зацепить трос, так как машина ушла в тину, а когда ее зацепили, подняли быстро. Не очень опытный крановщик поднял ее вертикально, из-за чего вырвал сайлентблоки. С трудом удалось ее поставить на колеса — машина норовила уткнуться мордой в землю, — улыбается Александр.
Новая жизнь
На тросе «Хонду» привезли в Новосибирск, преодолев путь в 120 километров. Тут предприниматели начали восстанавливать машину. В первый день после доставки разобрали салон, затем отправили «Хонду» в автосервис для анализа. Там слили литры воды из двигателя, АКПП и редуктора, потом отправили на диагностику к электрику. Машина не заводилась.
После этого двигатель решили перебрать. Почти все работники СТО отказались помочь Александру и его команде, согласились только сотрудники станции техобслуживания в Сокуре — они и добились того, чтобы машина завелась.
— Остальные сказали: «Нафиг надо? За такое браться не будем». Нас реально все СТО послали, даже знакомые. Кто бы знал, что парни за полчаса возьмут и заведут мотор! После поменяли жидкость, и чудесным образом коробка поехала, руль закрутился, тормоза стали работать без нареканий, — восторгается Александр.
После этого предприниматели занялись кузовом. Крышу у «Хонды» выпилили лобзиком, двери оторвали и заменили их деталями от автомобиля-донора. По мнению автоблогеров, так машина будет выглядеть моложе, богаче и приятнее. В планах еще перекраска кузова.
Александр Тарасов рассказал, что при осмотре выяснилась интересная особенность автомобиля: переднее пассажирское сидение у нее крутится — раньше такой функцией оснащали некоторые модели.
— У японцев старых и у других машин тоже очень редко была такая комплектация, предназначенная для инвалидов. В ней переднее сидение пассажирское разворачивается на выход из автомобиля, чтобы было удобно посадить человека с ограничениями здоровья. Сидение также можно повернуть назад или разложить. В таком положении спать в машине будет одно удовольствие: сидение превращается в полноценную кровать, — поясняет Александр.
Чтобы заменить салон, необходимо потратить около 15–20 тысяч рублей. Редкое крутящееся сидение стоит дороже — за него просят 35 тысяч рублей, поэтому автоэксперты пока размышляют, стоит ли его устанавливать. По словам Александра, таких сидений по России и миру остались единицы. Продавцы на авторазборах Новосибирска рассказали ему, что продавали такие по 1000 долларов в США — там таких запчастей совсем нет. В России ситуация получше, потому что россияне часто покупают машины из Японии для продажи на авторазборах.
Пока преображение машины продолжается. Александр отмечает: для него главное, что она не лежит в реке и у нее есть будущее. Бизнесмены планируют колесить на ней по автомобильным выставкам.
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