Выплаты по ОСАГО хотят считать без «родных» деталей. К чему это приведет?
Изменения коснутся авто из недружественных стран и запчастей, которых нет в наличии
С появлением санкций, которые были наложены на Россию рядом стран после начала спецоперации на Украине, в стране начались проблемы с поставками запчастей для автомобилей, это уже отметили автостраховщики и Центробанк. Машины тем не менее ремонтировать как-то надо. Страховщики предложили внести в закон об ОСАГО изменения, которые бы позволили использовать для ремонта по страховке и расчета компенсации б/у запчасти. ЦБ РФ, в свою очередь, озвучил иную идею: рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Разбираемся, что изменится, если предложенные Центробанком поправки будут внесены.
Что придумал Центробанк?
В ЦБ РФ подготовили изменения в методику определения размера расходов на восстановительный ремонт. Они предлагают считать равной нулю цену оригинальной запчасти, если ее нет или производитель находится в стране, включенной президентом России в список недружественных.
— Такое решение предлагается в качестве временной меры — из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью, — заявили в ЦБ РФ.
Зачем это нужно?
На сайте Центробанка сказано, что использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.
— На самом деле это необходимая мера, потому что мы находимся под санкциями и большое количество особенно европейских производителей отказываются поставлять нам как автомобили, так и запчасти к ним, — говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. — Соответственно, когда транспортное средство попадет в ДТП и будет иметь повреждения, возникает вопрос: а чем его ремонтировать? Приезжаем на станции технического ремонта, а там нет оригинальных запчастей, и они в Россию не поставляются. Мы предлагаем: есть аналоги, они новые, они не б/у, они качественные, но произведены в другой стране — дружественной в отношении Российской Федерации. Это дало бы возможность действительно реально ремонтировать автомобили, потому что никакого другого способа нет.
У тех, кто не представляет интересы страховых компаний, немного иное мнение. Автоюрист и правозащитник Юрий Панченко полагает, что страховщики просто пытаются сэкономить.
— Запасные части подорожали очень сильно, и страховые компании сейчас просто не укладываются в те суммы, которые изначально предусматривались на тот или иной автомобиль, — считает Панченко. — Сейчас у водителя есть два варианта: отремонтировать автомобиль оригинальными запчастями или взять деньги с учетом износа автомобиля. Например, автомобилю три года, износ уже порядка 30%, то есть сумма будет намного меньше, чем если ремонтировать автомобиль. Поэтому все предпочитают ремонтировать. Но складывается такая ситуация: приезжает водитель сдать автомобиль в ремонт по направлению страховой компании. Выходит менеджер, смотрит и говорит: а я не буду этот автомобиль принимать, потому что, во-первых, запчастей нет, во-вторых, стоимость работ уже выше в два раза, и в сумму, которую предлагает страховая компания, я не уложусь. Водителю выдают отказ от ремонта, он возвращается в страховую, и в этом случае сумма выплат идет по оригинальным запчастям и без учета износа — то есть намного больше. Страховщики сейчас подгадывают, чтобы как-то уменьшить сумму, которую всё равно придется выплачивать после отказа от ремонта.
Насколько меньше станут выплаты?
Оригинальные запчасти могут существенно отличаться в цене от аналогов, однако невозможно предсказать, как будет развиваться рынок, пока этого механизма попросту нет.
— Мы сейчас не можем сказать, будут ли аналоги дешевле оригинала, потому что может быть совершенно по-разному — что за аналог, где он произведен, какие затраты, — заявляет Сергей Ефремов. — Не обязательно аналоги будут приезжать из-за границы. А если их будут производить наши заводы, российские? При определенных условиях это может тоже стоить денег, сравнить сейчас сложно: нет оригинала — не с чем и сравнивать.
При этом в самом предложении Центробанка говорится, что самые дорогие запчасти страховщики рассматривать не будут: учитывается вторая по высоте цена. И не берутся в расчет совсем уж дешевые детали, которые стоят до 30% от нее.
Как будут следить за качеством аналогов?
Аналоги могут быть разными. Вероятно, самые дешевые поэтому и предлагается не брать в расчет — чтобы не ориентироваться на плохо сделанные детали, которые нельзя использовать. Однако Юрий Панченко считает, что этого недостаточно.
— В этом плане отследить путь: откуда пришла запчасть, кто ее сделал, кто ее предоставил — очень тяжело, — говорит он. — Серые схемы поставки могут быть очень плачевны. Возьмем даже те же элементы топливной системы: они могут быть рассчитаны на разный бензин. У нас нормальное явление, когда бензин идет девяносто второй, девяносто пятый. А здесь могут привезти элементы топливной системы исключительно на девяносто восьмой. И что с ними делать? Втихаря их воткнут, и непонятно, как автомобиль себя поведет. Сейчас, если кто-то соглашается ставить альтернативу с б/у, с разбора — это выбор самого водителя, но ни в коем случае это не должно быть выбором страховой компании, которая навязывает свою услугу. Вот это навязывание, когда компания принуждает: вот мы не можем тебе обеспечить запчасть, поэтому бери всякую ерунду, ставь и не хрюкай, извините за грубость — такое отношение к людям просто удручает.
Ефремов говорит, что детали низкого качества рассматриваться не будут. Он признает, что контроль за качеством должен быть, однако не уточняет, каким может быть механизм, кроме внутреннего заводского контроля.
— Понятно, что это аналог не с какой-то богадельни — дядя Вася шлепнул и продает что-то, — конечно, нет, это реальные заводы и производители, которые занимаются выпуском запчастей, — говорит он. — Да, не оригинальные, но у нас и сейчас это есть. Например, вы разбиваете лобовое стекло — не обязательно оно ставится оригинальное, оно может производиться тем же заводом, только называется оригинальное. Например, наши отечественные заводы выпускают много запасных частей. Например, «Борское стекло» — оно ничем не отличается, не хуже других европейских производителей, оно прекрасное, качественное.
Когда начнут работать новые правила?
СЮЖЕТ
Документ уже готов, но пока не подписан и находится на этапе обсуждения. Если его примут, то правила вступят в силу через 10 дней с момента публикации документа. Пока предполагается, что временные правила будут действовать до 31 декабря 2022 года.