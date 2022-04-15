Выплаты по ОСАГО хотят считать без «родных» деталей. К чему это приведет?

Что придумал Центробанк?

В ЦБ РФ подготовили изменения в методику определения размера расходов на восстановительный ремонт. Они предлагают считать равной нулю цену оригинальной запчасти, если ее нет или производитель находится в стране, включенной президентом России в список недружественных.



— Такое решение предлагается в качестве временной меры — из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью, — заявили в ЦБ РФ.



Зачем это нужно?

На сайте Центробанка сказано, что использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.



— На самом деле это необходимая мера, потому что мы находимся под санкциями и большое количество особенно европейских производителей отказываются поставлять нам как автомобили, так и запчасти к ним, — говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. — Соответственно, когда транспортное средство попадет в ДТП и будет иметь повреждения, возникает вопрос: а чем его ремонтировать? Приезжаем на станции технического ремонта, а там нет оригинальных запчастей, и они в Россию не поставляются. Мы предлагаем: есть аналоги, они новые, они не б/у, они качественные, но произведены в другой стране — дружественной в отношении Российской Федерации. Это дало бы возможность действительно реально ремонтировать автомобили, потому что никакого другого способа нет.

