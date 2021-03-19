Злой репортаж. Как скрываются за тонировкой водители чиновничьих и дорогих автомобилей с номерами ААА и ООО

На улицах Новосибирска заметили тонированные «в хлам» дорогие автомобили
Солнце светит всё ярче, день становится всё длиннее, и на улицах появляется больше автомобилей с тонированными передними стеклами. В последнее время количество экипажей ГИБДД в Новосибирске поубавилось (по крайней мере, по ощущениям), можно год ездить и ни на кого не напороться — вот новосибирцы и расслабились. Мы решили посмотреть, на каких автомобилях и с какими номерами ездят те, кто не боится штрафов, — выяснилось, что зачастую это чиновничьи и премиальные машины.
Согласно ГОСТ 32565–2013, заднее стекло и задние боковые стекла могут быть тонированы. А вот к лобовому и передним боковым предъявляются требования. «Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70% для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади. При условии установки на ТС двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется. Светопропускание других (неветровых) стекол не нормируется».
«Тойота-Камри» с номерами О066ОО на улице Коммунистической. Тонировка передних стекол не пленочная, а в виде шторок в мелкую сетку. Стоит машина в зоне действия знака «Парковка для инвалидов». В 2017 году эта «Камри» уже попадала в нашу рубрику «Я паркуюсь как чудак» за стоянку под запрещающим знаком, тогда машина возила главу администрации Новосибирского района Василия Борматова, которого ныне отдали под суд за халатность. Сейчас «Камри», очевидно, возит нового главу района.
А вот
Еще один черный
Следующий нарушитель — Mercedes-Benz
Черный тонированный «Крузак» с хромированными ручками и молдингами — это ли не мечта поэта? Стоит в парковочном кармане на Урицкого.
Премиальный седан
Весь черный-пречерный Infiniti c номерами 444 припарковался на улице Ленина. Встал, разумеется, вторым рядом.
От премиальных машин не отстают и автомобильчики попроще. Вот тонированный Hyundai Solaris с весьма крутыми номерами 005 (первая десятка).
«Немец» Volkswagen Golf на парковке улицы Советской. Интересно, что видно через такие черные стекла?
Не менее черные стекла у седана
Впрочем, нельзя сказать, что ГИБДД не наказывает нарушителей, — посмотрим на статистику за последние три года.
В 2018-м по статье КоАП 12.5, часть 3.1 «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» было составлено
В 2019 году составили уже