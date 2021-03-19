Злой репортаж. Как скрываются за тонировкой водители чиновничьих и дорогих автомобилей с номерами ААА и ООО

Солнце светит всё ярче, день становится всё длиннее, и на улицах появляется больше автомобилей с тонированными передними стеклами. В последнее время количество экипажей ГИБДД в Новосибирске поубавилось (по крайней мере, по ощущениям), можно год ездить и ни на кого не напороться — вот новосибирцы и расслабились. Мы решили посмотреть, на каких автомобилях и с какими номерами ездят те, кто не боится штрафов, — выяснилось, что зачастую это чиновничьи и премиальные машины.

Согласно ГОСТ 32565–2013, заднее стекло и задние боковые стекла могут быть тонированы. А вот к лобовому и передним боковым предъявляются требования. «Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70% для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади. При условии установки на ТС двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется. Светопропускание других (неветровых) стекол не нормируется».