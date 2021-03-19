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Злой репортаж. Как скрываются за тонировкой водители чиновничьих и дорогих автомобилей с номерами ААА и ООО

Разглядываем тонированные машины на улицах Новосибирска — их владельцы явно не боятся штрафов

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Закрывать темной пленкой передние стекла официально запрещено

Закрывать темной пленкой передние стекла официально запрещено

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На улицах Новосибирска заметили тонированные «в хлам» дорогие автомобили

Солнце светит всё ярче, день становится всё длиннее, и на улицах появляется больше автомобилей с тонированными передними стеклами. В последнее время количество экипажей ГИБДД в Новосибирске поубавилось (по крайней мере, по ощущениям), можно год ездить и ни на кого не напороться — вот новосибирцы и расслабились. Мы решили посмотреть, на каких автомобилях и с какими номерами ездят те, кто не боится штрафов, — выяснилось, что зачастую это чиновничьи и премиальные машины.

Согласно ГОСТ 32565–2013, заднее стекло и задние боковые стекла могут быть тонированы. А вот к лобовому и передним боковым предъявляются требования. «Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70% для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади. При условии установки на ТС двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется. Светопропускание других (неветровых) стекол не нормируется».

«Тойота-Камри» с номерами О066ОО на улице Коммунистической. Тонировка передних стекол не пленочная, а в виде шторок в мелкую сетку. Стоит машина в зоне действия знака «Парковка для инвалидов». В 2017 году эта «Камри» уже попадала в нашу рубрику «Я паркуюсь как чудак» за стоянку под запрещающим знаком, тогда машина возила главу администрации Новосибирского района Василия Борматова, которого ныне отдали под суд за халатность. Сейчас «Камри», очевидно, возит нового главу района.

Интересно, кто ездит на этой «Тойоте-Камри»? И не смущают ли его тонированные стекла?

Интересно, кто ездит на этой «Тойоте-Камри»? И не смущают ли его тонированные стекла?

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А вот BMW 7-й серии, самая последняя модель с огромными «ноздрями». Стоит на платной парковке Красного проспекта. Крутые номера ААА хоть и не используются властными структурами, но, говорят, приближены к ним.

Знаете владельца? Пишите в комментариях

Знаете владельца? Пишите в комментариях

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Еще один черный BMW 7-й серии на платной парковке на площади Ленина возле магазина «Летуаль».

Владельцы премиальных машин, видимо, не любят, когда зеваки заглядывают в салоны их автомобилей

Владельцы премиальных машин, видимо, не любят, когда зеваки заглядывают в салоны их автомобилей

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Следующий нарушитель — Mercedes-Benz S-класс с номерами 002 на парковке возле оперного театра.

Водителя, вероятно, ничего не смущает

Водителя, вероятно, ничего не смущает

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Черный тонированный «Крузак» с хромированными ручками и молдингами — это ли не мечта поэта? Стоит в парковочном кармане на Урицкого.

Даже при большом желании не разглядеть, кто управляет такой машиной

Даже при большом желании не разглядеть, кто управляет такой машиной

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Премиальный седан Volvo S80 на парковке возле администрации Новосибирской области. Грязь на стеклах вместе с тонировкой — гремучая смесь.

Интересно, а на этом <nobr class="_">Volvo S80</nobr> ездит какой-то чиновник?

Интересно, а на этом Volvo S80 ездит какой-то чиновник?

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Весь черный-пречерный Infiniti c номерами 444 припарковался на улице Ленина. Встал, разумеется, вторым рядом.

Впрочем, владея Infiniti c номерами 444, сложно удержаться от соблазна затонировать машину

Впрочем, владея Infiniti c номерами 444, сложно удержаться от соблазна затонировать машину

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От премиальных машин не отстают и автомобильчики попроще. Вот тонированный Hyundai Solaris с весьма крутыми номерами 005 (первая десятка).

И тут тонировка

И тут тонировка

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«Немец» Volkswagen Golf на парковке улицы Советской. Интересно, что видно через такие черные стекла?

Volkswagen Golf с черными стеклами

Volkswagen Golf с черными стеклами

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Не менее черные стекла у седана Mazda 3, водитель которого пытается припарковаться на улице Серебренниковской.

Этого автомобилиста мы поймали, когда он пытался найти место для парковки в центре Новосибирска

Этого автомобилиста мы поймали, когда он пытался найти место для парковки в центре Новосибирска

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Впрочем, нельзя сказать, что ГИБДД не наказывает нарушителей, — посмотрим на статистику за последние три года.

В 2018-м по статье КоАП 12.5, часть 3.1 «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» было составлено 14 567 протоколов (штраф 500 рублей). Это по всей Новосибирской области.

В 2019 году составили уже 18 135 протоколов, а вот в 2020-м поменьше — 15 349 протоколов.

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ГИБДДПДДтонировка
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