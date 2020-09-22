«Вся ржавая была». Сибирячка сделала «конфетку» из 23-летней «Тойоты-Короллы» — смотрим и удивляемся

Жительница Новосибирска восстановила Toyota Corolla 1997 года выпуска
Можно ли дать старому автомобилю вторую жизнь? Можно, если захотеть — именно так сделала Юлия Волкова со своей «Тойотой-Короллой» 1997 года выпуска. Машину, находившуюся в плачевном состоянии, перебрали, починили, перекрасили — теперь она наверняка проживет еще 23 года. Показываем, как автомобиль из девяностых выглядит сейчас.
Это сейчас машинка находится почти в идеальном состоянии, а на момент покупки всё было достаточно плачевно, требовался ремонт. Впрочем, главное, что «Королла» сразу Юле понравилась.
— Появилась она у нас четыре года назад. Когда мы приехали смотреть на автомобиль, он выглядел не очень, но мне понравился, — признается Юля. — Я села и говорю: «Всё, это моя машина».
Проездила я на ней год активно, потом мы решили её максимально восстановить, до заводского состояния. Изначально решили заделать дыры, протечка была в багажник.
Вся ржавая была: ржавые двери, пороги, дно гнилое было. Всё это зачистили, переварили, покрасили.
Год спустя опять пошла ржавчина, мы уже думали, что надо продавать, ну сколько можно. Потом произошла авария, решили опять делать. Задние крылья поменяли, заново красили, параллельно меняли молдинги, элементы пластиковые.
По России искали, что-то даже с Крыма пришлось заказывать. Таких седанчиков мало, и в цвет сложно найти элементы, салонные детали. Потихоньку-помаленьку насобирали.
У нее было печально всё по электрике, ничего не работало, не горело, под капотом от предыдущих владельцев остались блокировки, тросы, всё это неработающее, торчащее... В общем, электрику привели в порядок.
Ходовка у нее была в среднем состоянии, сразу же поменяли стойки, два ступичных подшипника. В остальном было более менее, у неё довольно простая ходовка.
Заводилась она всегда без проблем, единственное, поджирала масло. Три года машина проездила, особо ничем не печалила. Ну а раз уж кузовом занялись, то и двигатель отдали на «капиталку». Были уже и задиры в цилиндрах, и залегшие кольца.
Были расточены до первого ремонтного размера цилиндры. Поменяны поршни, кольца, колпачки. Отрегулирован механизм газораспределения, восстановлен катализатор.
Рулевой механизм был полностью восстановлен. К сожалению, рейку не удалось найти, пришлось эту же отдать в «капиталку», ее перебрали. Сейчас не гремит, не люфтит.
Полностью зашумили, это ведь простая машина, как консервная банка. Поменяли музыку, штатная со временем пришла в негодность.
Машина очень теплая, какие бы морозы ни были, она заводилась с первого раза. Двигатель этот в любой мороз прогревается до рабочей температуры на парковке минут за пять.
Легко управляемая, держит дорогу на 110 километрах в час, едет стабильно. Расход бензина литров 7 за городом, а по городу 10–11 литров. 92-й бензин.
Машина мне нравится дизайном, особенно ее фары. Машина достойная, я очень горжусь ей и продавать точно не буду!
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