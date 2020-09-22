«Вся ржавая была». Сибирячка сделала «конфетку» из 23-летней «Тойоты-Короллы» — смотрим и удивляемся

На каких еще машинах ездят читатели НГС



Александр катается на мотоцикле «Иж Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.



Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.



Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.



Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.



Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.



Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

