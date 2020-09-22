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«Вся ржавая была». Сибирячка сделала «конфетку» из 23-летней «Тойоты-Короллы» — смотрим и удивляемся

Разглядываем Toyota Corolla 1997 года выпуска после капремонта, который обошелся в полмиллиона рублей

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Юлия вложила в ремонт старой машины полмиллиона рублей. И результатом довольна

Юлия вложила в ремонт старой машины полмиллиона рублей. И результатом довольна

Жительница Новосибирска восстановила Toyota Corolla 1997 года выпуска

Можно ли дать старому автомобилю вторую жизнь? Можно, если захотеть — именно так сделала Юлия Волкова со своей «Тойотой-Короллой» 1997 года выпуска. Машину, находившуюся в плачевном состоянии, перебрали, починили, перекрасили — теперь она наверняка проживет еще 23 года. Показываем, как автомобиль из девяностых выглядит сейчас.

Это редкая в наших широтах европейская версия «Тойоты-Короллы» восьмого поколения. Отличает её, конечно, «лупоглазость» — характерные круглые фары

Это редкая в наших широтах европейская версия «Тойоты-Короллы» восьмого поколения. Отличает её, конечно, «лупоглазость» — характерные круглые фары

Это сейчас машинка находится почти в идеальном состоянии, а на момент покупки всё было достаточно плачевно, требовался ремонт. Впрочем, главное, что «Королла» сразу Юле понравилась.

Машина выглядит идеально

Машина выглядит идеально

— Появилась она у нас четыре года назад. Когда мы приехали смотреть на автомобиль, он выглядел не очень, но мне понравился, — признается Юля. — Я села и говорю: «Всё, это моя машина».

Были проблемы со ржавчиной

Были проблемы со ржавчиной

Проездила я на ней год активно, потом мы решили её максимально восстановить, до заводского состояния. Изначально решили заделать дыры, протечка была в багажник.

Кузов зачищали и переваривали

Кузов зачищали и переваривали

Вся ржавая была: ржавые двери, пороги, дно гнилое было. Всё это зачистили, переварили, покрасили.

Поменяли задние крылья

Поменяли задние крылья

Год спустя опять пошла ржавчина, мы уже думали, что надо продавать, ну сколько можно. Потом произошла авария, решили опять делать. Задние крылья поменяли, заново красили, параллельно меняли молдинги, элементы пластиковые.

Салон автомобиля тоже нуждался в обновлении: приходилось подбирать элементы интерьера, подходящие по цвету

Салон автомобиля тоже нуждался в обновлении: приходилось подбирать элементы интерьера, подходящие по цвету

Элементы интерьера искали по всей России

Элементы интерьера искали по всей России

По России искали, что-то даже с Крыма пришлось заказывать. Таких седанчиков мало, и в цвет сложно найти элементы, салонные детали. Потихоньку-помаленьку насобирали.

Ремонтировалась электрическая часть

Ремонтировалась электрическая часть

У нее было печально всё по электрике, ничего не работало, не горело, под капотом от предыдущих владельцев остались блокировки, тросы, всё это неработающее, торчащее... В общем, электрику привели в порядок.

Ходовая часть была относительно цела

Ходовая часть была относительно цела

Ходовка у нее была в среднем состоянии, сразу же поменяли стойки, два ступичных подшипника. В остальном было более менее, у неё довольно простая ходовка.

Пробег 302 тысячи километров

Пробег 302 тысячи километров

Эта «Королла» оснащена 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем, коробка передач — 4-ступенчатый автомат. С последним проблем не возникло, а вот мотор нуждался в капремонте

Эта «Королла» оснащена 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем, коробка передач — 4-ступенчатый автомат. С последним проблем не возникло, а вот мотор нуждался в капремонте

Заводилась она всегда без проблем, единственное, поджирала масло. Три года машина проездила, особо ничем не печалила. Ну а раз уж кузовом занялись, то и двигатель отдали на «капиталку». Были уже и задиры в цилиндрах, и залегшие кольца.

Двигатель прошел капремонт

Двигатель прошел капремонт

Были расточены до первого ремонтного размера цилиндры. Поменяны поршни, кольца, колпачки. Отрегулирован механизм газораспределения, восстановлен катализатор.

Рулевую рейку починили

Рулевую рейку починили

Рулевой механизм был полностью восстановлен. К сожалению, рейку не удалось найти, пришлось эту же отдать в «капиталку», ее перебрали. Сейчас не гремит, не люфтит.

Поставили дополнительную шумоизоляцию

Поставили дополнительную шумоизоляцию

Полностью зашумили, это ведь простая машина, как консервная банка. Поменяли музыку, штатная со временем пришла в негодность.

В салоне машины всегда тепло

В салоне машины всегда тепло

Машина очень теплая, какие бы морозы ни были, она заводилась с первого раза. Двигатель этот в любой мороз прогревается до рабочей температуры на парковке минут за пять.

Расход топлива в городе 10–11 литров

Расход топлива в городе 10–11 литров

Легко управляемая, держит дорогу на 110 километрах в час, едет стабильно. Расход бензина литров 7 за городом, а по городу 10–11 литров. 92-й бензин.

Продавать «Короллу» Юлия не планирует

Продавать «Короллу» Юлия не планирует

Машина мне нравится дизайном, особенно ее фары. Машина достойная, я очень горжусь ей и продавать точно не буду!

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