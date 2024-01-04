«Они брали как члена семьи»: почему дрессировщица, воспитавшая коня для Кадырова, уехала из Сибири

Впервые с лошадьми Арина Либонтова познакомилась в два года, а уже в шесть захотела пойти учиться верховой езде. Правда, как говорит уроженка Кемерова, тогда условий для этого не было, поэтому девочке приходилось заниматься у таких же любителей.



— Родители были инженерами. На тот момент в Кемерове не было ни одной организованной конной школы или секции. Работали какие-то частные коневладельцы и цыгане с лошадьми. К ним я и ходила, — вспоминает женщина.



Сейчас Арине 32 года, и уже несколько лет она живет в Москве. У нее с мужем крупный центр коневодства Titanium Stud Farm — она разводит редкую для России породу тинкеров, они же ирландские кобы. Это низкие, но крепкие лошади с массивным мускулистым телосложением и густой гривой. Они давно ценятся во многих странах мира, но остаются редкостью для России. Арина была одной из первых в нашей стране, кто решил разводить эту породу.

