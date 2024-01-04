«Они брали как члена семьи»: почему дрессировщица, воспитавшая коня для Кадырова, уехала из Сибири

Арина Либонтова из Кемерова одна из первых в России начала разводить необычную породу лошадей — низкорослых тинкеров родом из Ирландии. Впервые девушка познакомилась с этими животными в детстве и в итоге связала с ними всю жизнь. Арина воспитала самого титулованного тинкера в стране, которого в итоге купил глава Чечни Рамзан Кадыров. Какой путь девушке пришлось пройти и почему она не смогла развиваться в Кузбассе, она рассказала корреспонденту NGS42.RU Валерии Городецкой.
Впервые с лошадьми Арина Либонтова познакомилась в два года, а уже в шесть захотела пойти учиться верховой езде. Правда, как говорит уроженка Кемерова, тогда условий для этого не было, поэтому девочке приходилось заниматься у таких же любителей.
— Родители были инженерами. На тот момент в Кемерове не было ни одной организованной конной школы или секции. Работали какие-то частные коневладельцы и цыгане с лошадьми. К ним я и ходила, — вспоминает женщина.
Сейчас Арине 32 года, и уже несколько лет она живет в Москве. У нее с мужем крупный центр коневодства Titanium Stud Farm — она разводит редкую для России породу тинкеров, они же ирландские кобы. Это низкие, но крепкие лошади с массивным мускулистым телосложением и густой гривой. Они давно ценятся во многих странах мира, но остаются редкостью для России. Арина была одной из первых в нашей стране, кто решил разводить эту породу.
— Я самоучка. Если считать, то я занимаюсь этим уже больше 25 лет. Тинкер — это любимая порода. Я один из первых официальных заводчиков этой породы в России. Да, они и до меня были ввезены, но единично, в частные владения. А как человек с официальным питомником, да, я одна из первых, — объясняет заводчица.
«Конная сфера в Кузбассе не развита от слова совсем»
Сначала Арина занималась лошадьми в Кузбассе и не планировала переезжать — климат и условия в местных конюшнях устраивали. По словам девушки, она долго пыталась развиваться в регионе, но ее жеребцами никто не интересовался — не было даже тех, кто бы финансово мог себе позволить лошадь. Поэтому Арине пришлось переехать. Она говорит, что даже спустя пять лет после этого в Кузбассе ничего не изменилось.
— Я столкнулась тогда с незаинтересованностью и неплатежеспособностью жителей, потому что тинкер — это дорогие семейные лошади. Жеребят вы можете приобрести за сумму от 600 тысяч рублей. А его же еще надо вырастить, вкладывать три года большие средства в тренировки. Чтобы уже взять взрослую лошадь, выложить придется уже от 1,5 миллиона рублей и более, — рассказывает Арина.
При этом по сравнению с другими лошадьми ирландцев можно назвать недорогими конями. За некоторые спортивные породы любители выкладывают порой от 2,5 миллиона до 5,5 миллиона рублей.
В Сибири, по ее мнению, люди больше готовы покупать высоких и желательно черных лошадей из-за стереотипов. А нарядные породы, к которым причисляют и тинкеров, мало кого интересуют.
Идея переехать именно в столицу России у Арины появилась в 2018 году, когда она впервые решилась выйти на породный ринг (конную выставку. — Прим. ред.) и, как оказалось, не зря — ее воспитанники сразу произвели фурор. В итоге после конкурса ее пригласили работать в Москву в качестве хендлера (человека, который профессионально занимается выводкой лошадей. — Прим. ред.).
— В Москве аккумулирована вся конная сфера, потому что в Кузбассе она не развита от слова совсем. При этом и сейчас в России нет судей. Мы вынуждены выходить на ринги, чтобы нас оценивали специалисты других пород. Понятно, что это необъективное судейство, — считает заводчица.
Россия vs Германия
Какое-то время Либонтова даже работала в Германии — несколько раз летала туда для объездки жеребцов. Самого титулованного из своей команды она как раз привезла из этой страны — белого, как снег, коня по кличке Титан.
— В Германии совершенно нормально иметь лошадь — точно так же, как у нас кошек. Это вообще достаточно конная страна, и люди покупают себе их не только для участия в спорте, а просто для души, семьи. В России другая культура, поэтому лошади жителям нужны для чего-то, — отмечает женщина.
При этом переезжать из России женщина не хочет, несмотря на то что в стране до сих пор нет специалистов по тинкерам. Кроме ее семьи разведением этой породы сейчас занимаются еще три человека, но виды ирландского коба у всех разные.
— Буду продолжать популяризировать свою породу в России. Да, это импортная порода, но она прекрасна в качестве семейной лошади. С ними можно заниматься любыми видами конного спорта, но понятно, что не олимпийского уровня, но любительски практически все дисциплины, — делится планами на будущее заводчик.
Сейчас Арина не только сама разводит жеребцов, но и тренирует лошадей из частных владений. Лишь за содержание и работу с конем в ее центре владельцу придется платить 40–50 тысяч рублей в месяц. К этой же сумме прибавляются еще и траты на транспорт, то есть перевозку животного.
Лошадь для Кадырова
Известность Либонтова получила после продажи самого ценного в своем поголовье жеребца — Титана. Он до сих пор считается самым титулованным тинкером в России — за свои семь лет он успел получить больше 25 различных наград как на российских, так и на европейских выставках и рингах.
—Титан — это самый обученный и титулованный тинкер. Его еще никто не переплюнул. Характер соответствует кличке, — делится бывшая владелица.
Приобрести белоснежного коня с шикарной гривой решил Рамзан Кадыров, известный своей любовью к лошадям. Как Арина писала в соцсетях, глава Чечни подарил Титана своей дочери на день рождения.
— Я понимала, что мне необходимо развитие, а для этого нужны перемены. Условия там отличные. Они брали просто как члена семьи, ведь он уже и так всё выиграл, что мог. У него готовая шоу-карьера в России, — объясняет тренер Титана.
Как рассказала NGS42.RU Либонтова, изначально покупали известного жеребца другие люди и лишь позже она узнала, в чьи руки он реально попал. Сейчас же она регулярно ездит в чеченскую конюшню, где проверяет навыки и условия содержания Титана.
Какую сумму пришлось заплатить Кадырову за белоснежного коня, женщина предпочитает не говорить.
«Жеребенок — это дикий мустанг»
В социальных сетях тренер-берейтор признавалась, что немного скучает по Титану, но тем не менее рада, что он оказался именно в семье Кадыровых.
Сейчас, по ее словам, она занята дрессировкой нового подрастающего поколения тинкеров. Недавно Арина уменьшила количество занятий с конями из частных владений и теперь старается большую часть времени уделять именно своим маленьким ученикам.
— Каждая появившаяся на свет лошадь — это дикий мустанг, которого необходимо научить всему. Это всё с нуля. Сначала у жеребят идут ясли и детский сад. Мы учим их подпускать к себе людей, чиститься, мыться, причесываться, ходить с нами с веревочкой. От природы они ничего не умеют. А уже далее идет школа с более сложными упражнениями.
Ранее редакция NGS42.RU уже писала, что Титан был известен не только среди коневодов, но и в TikTok благодаря своей эффектной внешности и воспитанности. Купил этого коня Рамзан Кадыров в 2021 году. Тогда Либонтова писала, что не смогла бы обеспечить коню такую же роскошную жизнь, как в конюшне под покровительством главы Чечни.