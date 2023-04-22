Как журналист НГС вместе со своей собакой загадила (нет) свой двор

В Новосибирск пришла весна и вполне традиционно для Новосибирска раскрыла все грязные зимние тайны. Одни стараются стыдливо не смотреть на залежи мусора, другие его убирают, третьи — ищут виноватых. Журналист НГС и заядлая собачница Анна Скок порассуждала, почему каждую весну в Новосибирске такой бардак во дворах и виноваты ли в этом животные.
Недавно во дворе ко мне подошел сосед и очень сурово попенял, что я не убираю за своей собакой. Претензия вроде бы закономерная, если бы не одно но. В этот самый момент я держала в левой руке полиэтиленовый пакетик, и не простой, а полный отборных собачьих какашек.
Вы когда-нибудь видели «синий экран смерти» на мониторе своего компьютера? Ручаюсь, мой сосед — да. Причем на моем лице. Не меньше минуты я старалась понять суть претензий.
Оказалось, всё просто. У нас с соседом понятия о хорошей уборке не совпадают: по моему мнению, достаточно ликвидировать твердую фракцию собачьих отходов. Он же считает, что надо еще собирать в мешочки желтый снег, потому что он вовсе не дополняет чарующую эстетику ранней сибирской весны, а наоборот, ее портит.
Снега в нашем дворе, прямо скажем, осталось немного, и трепетная забота о нем поразила меня в самое сердце. А сосед, решив, что видит перед собой благодарного слушателя, начал громко возмущаться тому, как никто не убирает за своими псами и они уже загадили весь двор.
Я огляделась.
Судя по всему, наши собаки были очень опасны для экологии, потому что гадили отборными пластиковыми бутылками. Еще попадалось немного стекла и упаковок от чипсов. Порой собаки пили пиво, один раз делали что-то очень незаконное с использованием пластиковой бутылки и фольги. Еще братья наши меньшие, кажется, баловались инъекционными наркотиками, но тут я к собакам излишне строга: возможно, они ставили себе инсулин. В Новый год псы развлекались фейерверками и конфетти, по весне ели мороженое и неизвестно когда, но, похоже, довольно часто, занимались безопасным сексом.
В общем, мусора эти невоспитанные хвостатые заразы за зиму оставили на пару больших пакетов, убирать всё это нам, видимо, дружно придется на ближайшем субботнике.
Единственный вид отходов, количество которых сильно уменьшилось за последние 10 лет, как ни странно, собачьи фекалии.
Я могу быть субъективна, но когда пятнадцать лет назад я гуляла со своим первым, ныне покойным песелем, за собакой в центре, кажется, убирала только я. К стыду своему, не потому, что уже тогда радела за чистоту, а потому что очень любила выпендриваться и демонстрировать соседям, насколько лучше их.
Сегодня пакеты с собой у каждого первого. Не рассчитал возможности своего животного? Не беда, запасную целлофанку одолжат товарищи. Я знаю только двух собачников, которые не убирают за собой, причем одна из них — полуслепая пенсионерка, которая не отходит от подъезда дальше чем на пять шагов. За зиму даже две собаки оставляют немало подарочков — но много, много меньше, чем раньше.
Зато количество бытового мусора, который люди бросают прямо во дворах, если и уменьшилось, то не сильно. И не сочтите за брюзжание, но если мы за 15 лет научились убирать за своими питомцами вонючие какашки, неужели сложно было за тот же срок научиться доносить до урны (их у нас во дворе как минимум четыре, не считая больших бачков) чистые и сухие отходы? Ну, или если сложно, хотя бы не обвинять в загаженном дворе собачников.
С соседом мы расстались очень недовольные друг другом. Все трое. Он явно посчитал меня неряхой, я раздумывала, тварь я дрожащая или опуститься до соседского скандала право имею. А пес просто не мог дождаться, пока его наконец отпустят побегать.
P. S. Тем, кто хочет сейчас меня послать гулять на собачью площадку: просто представьте, что у вас на весь район одна-единственная парковка, и в тот момент, когда вам нужно поставить туда свою «ласточку», там как раз, как умеет, паркуется КАМАЗ с пьяным угонщиком за рулем. С собачьими площадками у нас всё гораздо хуже, чем с мусором. Но это уже совсем другая история.
Ранее НГС писал о заводчице, которая завела 20 собак, не считая маленьких щеночков. Она разводит лабрадоров и корги.