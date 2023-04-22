Как журналист НГС вместе со своей собакой загадила (нет) свой двор

Вы когда-нибудь видели «синий экран смерти» на мониторе своего компьютера? Ручаюсь, мой сосед — да. Причем на моем лице. Не меньше минуты я старалась понять суть претензий.



Оказалось, всё просто. У нас с соседом понятия о хорошей уборке не совпадают: по моему мнению, достаточно ликвидировать твердую фракцию собачьих отходов. Он же считает, что надо еще собирать в мешочки желтый снег, потому что он вовсе не дополняет чарующую эстетику ранней сибирской весны, а наоборот, ее портит.

