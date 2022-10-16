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Королева корги: как живет сибирячка с 20 собаками, не считая маленьких щенков — ничего милее вы сегодня уже не увидите

Они съедают по 6,5 кг корма в день и часами гуляют с хозяйкой в лесу

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Алена Романова разводит корги кардиганов, пемброков и лабрадоров

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Про женщин, у которых не сложилась личная жизнь, говорят: «Она заведет 40 кошек». Но если дома — мир и любовь, животных не 40, а 20, и это не кошки, а очень милые псы — жизнь похожа на сказку. Во всяком случае со стороны. НГС побывал в гостях у хозяйки питомника Алены Романовой, которая разводит лабрадоров и корги двух разных пород — пемброков (которые еще известны как королевские корги) и кардиганов. Она рассказала, почему черные корги проигрывают в битве за человеческую любовь рыжим собратьям, какой страшный грех присущ лабрадорам и почему самых маленьких овчарок стоит заводить только вместе с пылесосом. Осторожно, от этих фото и видео ваши мимимиметры могут зашкалить!

Шерстяные и вечноголодные

Утро Алены Романовой начинается не позже шести утра: она выгуливает собак, которые живут вместе с ней в доме, кормит их завтраком, потом отвозит дочку в школу в Новосибирск, а потом едет на дачу, позаботиться о второй половине стаи. Часть взрослых собак пока живет отдельно: ждет, пока их хозяева построят для них отдельный дом. Дачный домик отапливается, а за собаками следят камеры видеонаблюдения, но окончания стройки всё равно с нетерпением ждут и люди, и собаки.

Гулять с собакой кинологи рекомендуют около часа утром и столько же вечером. Но когда в доме их не одна, не две, а больше двух десятков, процесс растягивается вдвое, а то и втрое: животных выгуливают партиями: не все животные готовы мирно общаться друг с другом. Например, старшая корги Кёка и мраморная красавица Розалинда никак не могут выяснить, кто из них — главная самка. Но подраться, к огромному своему огорчению, девицы не могут: мешает хозяйка, которая здесь точно самая главная.

Из десятка корги кардиганов Кёка — самая старшая и самая любимая

Из десятка корги кардиганов Кёка — самая старшая и самая любимая

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Алена живет в селе, и с таким количеством любопытных псов это однозначный плюс: можно уйти за окраину деревни и дать хвостатым побегать в свое удовольствие.

— Зимой я могу себе позволить сходить в лес, взяв до восьми собак. Они спокойно абсолютно идут без поводков, — объясняет девушка, — бегают, играют, видят, куда идти и где хозяин. У них нет такого, что они разбегаются в разные стороны или кидаются на людей.

Летом людей больше, появляются дачники и строители, и стаю приходится разбивать на порции помельче, чтобы удержать всех на поводках по крайней мере до опушки.

Гулять на поводках и даже тоненьких специальных «ринговках» для выставок собаки умеют, но куда больше им нравится носиться по полям

Гулять на поводках и даже тоненьких специальных «ринговках» для выставок собаки умеют, но куда больше им нравится носиться по полям

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Завтракают и ужинают животные тоже по очереди. Миски надо расставить подальше друг от друга. Одновременно трапезничают три-пять собак. За большим количеством уследить уже не просто. Особенно, если речь идет не о корги, а о лабрадорах. У этих больших, добродушных, обожающих хозяина животных есть общий грех:

— Лабрадоры всегда голодные и не против проверить тарелку соседа. Не потому что они недоедают, а потому что это такая породная особенность, — рассказывает Алена. — Приходится ограничивать питание, чтоб они не жирели.

Пример — прямо перед глазами. Палевая лабрадориха Триша недавно стала мамой, но даже трое очень голодных малышей не способствуют ее похудению. Хозяйка уточняет: по конституции Триша — крупная девочка. Но помимо этого у нее еще и лишний вес. Так что когда щенки перейдут на корм, их маму ждет самое большое горе в жизни лабрадора — диета.

Посмотрите в эти большие печальные глаза. Разве можно отказать бедной-несчастной девочке в кусочке чего-нибудь вкусного?!

Посмотрите в эти большие печальные глаза. Разве можно отказать бедной-несчастной девочке в кусочке чего-нибудь вкусного?!

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Кстати, съедает за день стая порядка 6,5 килограмма сухого корма — и большая часть этой огромной кучи еды, конечно, остается в желудках лабрадоров.

Корги обедают куда более деликатно и, опустошив свою миску, обычно не рвутся проинспектировать соседскую. Впрочем, у них есть своя особенность, которую надо учесть до того, как принести в дом щенка.

— Они шерстяные собаки, — смеется Алена. — Это же овчарки, у них очень густой подшерсток. В период линьки их лучше всего водить в салон и делать «экспресс-линьку» (процедура удаления вылинявшей шерсти. — Прим. ред.), а дома вычесывать фурминатором (специальный гребень. — Прим. ред.) и использовать витамины для шерсти.

Даже один корги способен обеспечить хозяина ежедневным свиданием с пылесосом. А погладив собаку во время осенней линьки, можно неожиданно обнаружить в руке целый клок шерсти

Даже один корги способен обеспечить хозяина ежедневным свиданием с пылесосом. А погладив собаку во время осенней линьки, можно неожиданно обнаружить в руке целый клок шерсти

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Черные, рыжие и разные

Опытным специалистом сразу по трем породам девушка стала далеко не сразу, да и 20 собак завела не только из большой любви к животным

В 2009 году Алена сидела в декрете с маленькой дочкой и решила, что готова завести еще одного ребенка, но не человеческого детеныша, а щенка. Опыта девушке было не занимать: она выросла в частном доме, где всегда жили собаки и кошки, и частенько приносила в дом котят и щенят. Выбор пал на лабрадора, 10-месячнуют девочку по имени Герда. Растить умную и преданную собаку Алене так понравилось, что скоро она завела для нее товарища по играм Рона. Парочка выросла, начала побеждать на выставках, и скоро стало понятно: для щенков от титулованных родителей-чемпионов легко можно будет найти хозяев.

Становиться заводчиком Алена Романова поначалу не собиралась. Но остановиться на одной собаке оказалось слишком сложно

Становиться заводчиком Алена Романова поначалу не собиралась. Но остановиться на одной собаке оказалось слишком сложно

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Алена, которая до декрета трудилась экономистом, с удовольствием забыла о прежней жизни и начала заниматься разведением собак. Сначала, помимо лабрадоров, она держала и малышей: шпицев и йоркширских терьеров, а потом нашла главную собачью любовь. Однажды, рассматривая фотографии собак в интернете, она обратила внимание на смешных и удивительно милых собак, похожих на овчарку, таксу и кролика одновременно — корги кардиганов. Но заниматься новой породой было некогда, и до 2018 года девушка отложила мечту в долгий ящик.

— У нас случился пожар, и мы переехали в город. И чтобы перекрыть вот этот большой стресс, я всё-таки решилась на кардигана, — вспоминает заводчица. — За первой собакой я поехала в Крым, там давно работал питомник, который занимался породой, и когда привезла Кёку домой и первую ночь переночевала [с ней], поняла, что с собакой комфортно жить. По характеру они просто чудесные.

Сегодня у заводчицы живут больше десятка корги. Обычно они бегают по дому и участку, но на время отъезда хозяев или визита гостей собак закрывают в клетках, чтобы не путались под ногами

Сегодня у заводчицы живут больше десятка корги. Обычно они бегают по дому и участку, но на время отъезда хозяев или визита гостей собак закрывают в клетках, чтобы не путались под ногами

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Правда, о том, что смешная ушастая «сарделька» на коротких, но мощных лапках — породистая собака, да еще и овчарка, поняли далеко не все.

— В России эта порода появилась всего около 30 лет назад, а в Новосибирске — еще позже. Так что люди ее еще не знают. По улице идешь, про мраморных еще спрашивают, что это за порода, а триколоров принимают за дворняжек, — смеется Алена.

Не пропустите это милое видео — оно вас точно порадует.

Обе породы выведены в Великобритании и могут считаться в лучшем случае двоюродными родственниками. Черные и мраморные корги крупнее и длиннее рыжих родственников с попками сердечком, зато стройнее. А еще у них разный характер: пемброки — веселые и шебутные «энерджайзеры», похожие скорее на лабрадоров, кардиганы — спокойные и флегматичные, готовые жить в самой маленькой квартирке, лишь бы рядом был любимый хозяин.

Эти малыши появились на свет в конце августа. Брать их на руки и гладить можно абсолютно смело: иммунитет у крох от материнского молока

Эти малыши появились на свет в конце августа. Брать их на руки и гладить можно абсолютно смело: иммунитет у крох от материнского молока

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Собачьи свадьбы

Сейчас у Алены Романовой больше 20 собак, и это не считая крошечных щенков: в августе мамами стали сразу четыре суки, и только у одной дети успели немного подрасти. Такой детский сад стал испытанием не только для собак, но и для их хозяйки.

— Это же дети, а я при них как нянька, — объясняет заводчица. — В первые две недели, когда они адаптируются в новом мире, нужно за ними постоянно следить. Это бессонные ночи, это 24/7 ты должен быть со щенком. Сейчас маленькие щенки у трех сук — они все одновременно у нас в комнате [находятся].

Называют породистых щенков по алфавиту. Этим досталась буква Ж

Называют породистых щенков по алфавиту. Этим досталась буква Ж

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Впрочем, в спальню пускают не только малышей: некоторые собаки постарше вообще пользуются привилегией спать бок о бок с любимой хозяйкой:

— А сколько «коржей» помещается с хозяйкой на одну кровать?

— Штуки четыре могут поместиться, — шутит Алена.

— Это вместе с мужем?

— Нет, если там уже есть муж, тогда чуть-чуть поменьше.

Шоколадные лабрадоры уже подросли. Вместе с мамой они живут в отдельном вольере и живо интересуются окружающим миром

Шоколадные лабрадоры уже подросли. Вместе с мамой они живут в отдельном вольере и живо интересуются окружающим миром

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Чтобы лучше разбираться в потребностях своих подопечных, Алена Романова окончила курсы при Российской кинологической федерации и теперь имеет сертификат «специалиста — заводчика по породе». Это значит, что она не только может отличить здорового соответствующего всем стандартам пса от плода любви загулявшей суки с дворовым Тузиком, но и подобрать идеального отца и маму для будущих щенков.

— Я стараюсь привозить собак из разных мест, и чтобы и мальчики, и девочки жили у меня дома. Не всегда есть возможность выехать [в другой регион], забрать собаку или отправить ее [поездом, с проводником], — рассказывает заводчица. — Они испытывают колоссальный стресс, вплоть до того что щенки просто не рождаются.

Крошечные щеночки похожи на очаровательные плюшевые игрушки. Но обманываться не стоит: и добряк-лабрадор, и обаяшка-корги нуждаются в воспитании, уходе и терпении

Крошечные щеночки похожи на очаровательные плюшевые игрушки. Но обманываться не стоит: и добряк-лабрадор, и обаяшка-корги нуждаются в воспитании, уходе и терпении

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Но иногда найти подходящую пару для пса удается только в другом регионе и у других хозяев. Тогда жених или невеста отправляются в свадебное путешествие. Иногда — вместе с хозяйкой, а иногда — самостоятельно, под присмотром знакомого проводника.

— Сейчас точно не скажу, но раньше практиковались и международные вязки, но, конечно, без путешествий, — добавляет Алена. — В Финляндию, например, отправляли замороженную сперму.

Чем дальше живет кобель от суки и чем сложнее им было встретиться, тем дороже в итоге стоит щенок. Цена маленького животного складывается из того, сколько денег вложили лично в него (а это корм, ветеринарные препараты, визиты в клинику и так далее) и в его родителей. Поэтому двухмесячный кардиганчик может стоить 80 тысяч рублей, а его рыжий родственник-пемброк — вообще до 150.

Недавнее приобретение Алены — корги пемброк по имени Москва. Похожая на лисичку собака готова бегать бесконечно (при этом куда бежать, ее волнует не всегда)

Недавнее приобретение Алены — корги пемброк по имени Москва. Похожая на лисичку собака готова бегать бесконечно (при этом куда бежать, ее волнует не всегда)

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Такая разница объясняется просто: королевские корги сегодня в моде, а к их черным и мраморным товарищам люди еще не привыкли.

При этом заводчики зарабатывают совсем немного, а иногда и вовсе уходят в минус, уверяет Алена: слишком много приходится вложить в щенка еще до его рождения.

Слишком дешевые щенки должны насторожить, уверена заводчица: либо их родители не проходили никаких тестов и не участвовали в выставках, либо объявление опубликовано мошенником, и незадачливый хозяин может остаться и без собаки, и без денег.

Когда щенки настолько маленькие, отличить будущего чемпиона выставок от очаровательного, но беспородного пса практически невозможно

Когда щенки настолько маленькие, отличить будущего чемпиона выставок от очаровательного, но беспородного пса практически невозможно

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А бывает такое, что малыша продают, пока он в силу возраста лишен породных (точнее, беспородных) признаков.

— В детстве был похож на лабрадора, а потом годик исполнился — и ушки встали, хвостик каралькой закрутился. Оказывается, что это не та порода, и от собаки просто избавляются, — грустно объясняет сибирячка.

По ее опыту, даже породистые собаки частенько оказываются не нужны людям. Везет им (если это можно назвать везением) в том, что выкидывать дорогую покупку на улицу горе-хозяева жадничают и пытаются перепродать. Обойдется такой щенок намного дешевле, но какое воспитание он получил — останется только гадать.

Кардиганы крупнее и спокойнее пемброков (а похожи на лис, кажется, даже больше)

Кардиганы крупнее и спокойнее пемброков (а похожи на лис, кажется, даже больше)

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Именно поэтому к выбору будущих хозяев для собаки добросовестные заводчики подходят едва ли не более трепетно, чем к выбору родителей. Накануне нового года Алена Романова и вовсе перестает пускать гостей знакомиться с собаками: частенько родители привозят детей в питомник, как в контактный зоопарк, посмотреть и потискать хорошеньких щенков. А такое без серьезных намерений разрешают только журналистам!

Милые истории о животных бывают захватывающими, как настоящий детектив: весной 2021 года корреспонденты НГС шли по следу настоящей банды котов. Им удалось найти пушистых красавцев, вычислить их хозяйку и даже поговорить с ней.

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