Королева корги: как живет сибирячка с 20 собаками, не считая маленьких щенков — ничего милее вы сегодня уже не увидите

Шерстяные и вечноголодные

Утро Алены Романовой начинается не позже шести утра: она выгуливает собак, которые живут вместе с ней в доме, кормит их завтраком, потом отвозит дочку в школу в Новосибирск, а потом едет на дачу, позаботиться о второй половине стаи. Часть взрослых собак пока живет отдельно: ждет, пока их хозяева построят для них отдельный дом. Дачный домик отапливается, а за собаками следят камеры видеонаблюдения, но окончания стройки всё равно с нетерпением ждут и люди, и собаки.



Гулять с собакой кинологи рекомендуют около часа утром и столько же вечером. Но когда в доме их не одна, не две, а больше двух десятков, процесс растягивается вдвое, а то и втрое: животных выгуливают партиями: не все животные готовы мирно общаться друг с другом. Например, старшая корги Кёка и мраморная красавица Розалинда никак не могут выяснить, кто из них — главная самка. Но подраться, к огромному своему огорчению, девицы не могут: мешает хозяйка, которая здесь точно самая главная.

