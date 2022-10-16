Королева корги: как живет сибирячка с 20 собаками, не считая маленьких щенков — ничего милее вы сегодня уже не увидите

Про женщин, у которых не сложилась личная жизнь, говорят: «Она заведет 40 кошек». Но если дома — мир и любовь, животных не 40, а 20, и это не кошки, а очень милые псы — жизнь похожа на сказку. Во всяком случае со стороны. НГС побывал в гостях у хозяйки питомника Алены Романовой, которая разводит лабрадоров и корги двух разных пород — пемброков (которые еще известны как королевские корги) и кардиганов. Она рассказала, почему черные корги проигрывают в битве за человеческую любовь рыжим собратьям, какой страшный грех присущ лабрадорам и почему самых маленьких овчарок стоит заводить только вместе с пылесосом. Осторожно, от этих фото и видео ваши мимимиметры могут зашкалить!
Шерстяные и вечноголодные
Утро Алены Романовой начинается не позже шести утра: она выгуливает собак, которые живут вместе с ней в доме, кормит их завтраком, потом отвозит дочку в школу в Новосибирск, а потом едет на дачу, позаботиться о второй половине стаи. Часть взрослых собак пока живет отдельно: ждет, пока их хозяева построят для них отдельный дом. Дачный домик отапливается, а за собаками следят камеры видеонаблюдения, но окончания стройки всё равно с нетерпением ждут и люди, и собаки.
Гулять с собакой кинологи рекомендуют около часа утром и столько же вечером. Но когда в доме их не одна, не две, а больше двух десятков, процесс растягивается вдвое, а то и втрое: животных выгуливают партиями: не все животные готовы мирно общаться друг с другом. Например, старшая корги Кёка и мраморная красавица Розалинда никак не могут выяснить, кто из них — главная самка. Но подраться, к огромному своему огорчению, девицы не могут: мешает хозяйка, которая здесь точно самая главная.
Алена живет в селе, и с таким количеством любопытных псов это однозначный плюс: можно уйти за окраину деревни и дать хвостатым побегать в свое удовольствие.
— Зимой я могу себе позволить сходить в лес, взяв до восьми собак. Они спокойно абсолютно идут без поводков, — объясняет девушка, — бегают, играют, видят, куда идти и где хозяин. У них нет такого, что они разбегаются в разные стороны или кидаются на людей.
Летом людей больше, появляются дачники и строители, и стаю приходится разбивать на порции помельче, чтобы удержать всех на поводках по крайней мере до опушки.
Завтракают и ужинают животные тоже по очереди. Миски надо расставить подальше друг от друга. Одновременно трапезничают три-пять собак. За большим количеством уследить уже не просто. Особенно, если речь идет не о корги, а о лабрадорах. У этих больших, добродушных, обожающих хозяина животных есть общий грех:
— Лабрадоры всегда голодные и не против проверить тарелку соседа. Не потому что они недоедают, а потому что это такая породная особенность, — рассказывает Алена. — Приходится ограничивать питание, чтоб они не жирели.
Пример — прямо перед глазами. Палевая лабрадориха Триша недавно стала мамой, но даже трое очень голодных малышей не способствуют ее похудению. Хозяйка уточняет: по конституции Триша — крупная девочка. Но помимо этого у нее еще и лишний вес. Так что когда щенки перейдут на корм, их маму ждет самое большое горе в жизни лабрадора — диета.
Кстати, съедает за день стая порядка
Корги обедают куда более деликатно и, опустошив свою миску, обычно не рвутся проинспектировать соседскую. Впрочем, у них есть своя особенность, которую надо учесть до того, как принести в дом щенка.
— Они шерстяные собаки, — смеется Алена. — Это же овчарки, у них очень густой подшерсток. В период линьки их лучше всего водить в салон и делать «экспресс-линьку» (процедура удаления вылинявшей шерсти. — Прим. ред.), а дома вычесывать фурминатором (специальный гребень. — Прим. ред.) и использовать витамины для шерсти.
Черные, рыжие и разные
Опытным специалистом сразу по трем породам девушка стала далеко не сразу, да и 20 собак завела не только из большой любви к животным
В 2009 году Алена сидела в декрете с маленькой дочкой и решила, что готова завести еще одного ребенка, но не человеческого детеныша, а щенка. Опыта девушке было не занимать: она выросла в частном доме, где всегда жили собаки и кошки, и частенько приносила в дом котят и щенят. Выбор пал на лабрадора,
Алена, которая до декрета трудилась экономистом, с удовольствием забыла о прежней жизни и начала заниматься разведением собак. Сначала, помимо лабрадоров, она держала и малышей: шпицев и йоркширских терьеров, а потом нашла главную собачью любовь. Однажды, рассматривая фотографии собак в интернете, она обратила внимание на смешных и удивительно милых собак, похожих на овчарку, таксу и кролика одновременно — корги кардиганов. Но заниматься новой породой было некогда, и до 2018 года девушка отложила мечту в долгий ящик.
— У нас случился пожар, и мы переехали в город. И чтобы перекрыть вот этот большой стресс, я всё-таки решилась на кардигана, — вспоминает заводчица. — За первой собакой я поехала в Крым, там давно работал питомник, который занимался породой, и когда привезла Кёку домой и первую ночь переночевала [с ней], поняла, что с собакой комфортно жить. По характеру они просто чудесные.
Правда, о том, что смешная ушастая «сарделька» на коротких, но мощных лапках — породистая собака, да еще и овчарка, поняли далеко не все.
— В России эта порода появилась всего около 30 лет назад, а в Новосибирске — еще позже. Так что люди ее еще не знают. По улице идешь, про мраморных еще спрашивают, что это за порода, а триколоров принимают за дворняжек, — смеется Алена.
Не пропустите это милое видео — оно вас точно порадует.
Обе породы выведены в Великобритании и могут считаться в лучшем случае двоюродными родственниками. Черные и мраморные корги крупнее и длиннее рыжих родственников с попками сердечком, зато стройнее. А еще у них разный характер: пемброки — веселые и шебутные «энерджайзеры», похожие скорее на лабрадоров, кардиганы — спокойные и флегматичные, готовые жить в самой маленькой квартирке, лишь бы рядом был любимый хозяин.
Собачьи свадьбы
Сейчас у Алены Романовой больше 20 собак, и это не считая крошечных щенков: в августе мамами стали сразу четыре суки, и только у одной дети успели немного подрасти. Такой детский сад стал испытанием не только для собак, но и для их хозяйки.
— Это же дети, а я при них как нянька, — объясняет заводчица. — В первые две недели, когда они адаптируются в новом мире, нужно за ними постоянно следить. Это бессонные ночи, это 24/7 ты должен быть со щенком. Сейчас маленькие щенки у трех сук — они все одновременно у нас в комнате [находятся].
Впрочем, в спальню пускают не только малышей: некоторые собаки постарше вообще пользуются привилегией спать бок о бок с любимой хозяйкой:
— А сколько «коржей» помещается с хозяйкой на одну кровать?
— Штуки четыре могут поместиться, — шутит Алена.
— Это вместе с мужем?
— Нет, если там уже есть муж, тогда чуть-чуть поменьше.
Чтобы лучше разбираться в потребностях своих подопечных, Алена Романова окончила курсы при Российской кинологической федерации и теперь имеет сертификат «специалиста — заводчика по породе». Это значит, что она не только может отличить здорового соответствующего всем стандартам пса от плода любви загулявшей суки с дворовым Тузиком, но и подобрать идеального отца и маму для будущих щенков.
— Я стараюсь привозить собак из разных мест, и чтобы и мальчики, и девочки жили у меня дома. Не всегда есть возможность выехать [в другой регион], забрать собаку или отправить ее [поездом, с проводником], — рассказывает заводчица. — Они испытывают колоссальный стресс, вплоть до того что щенки просто не рождаются.
Но иногда найти подходящую пару для пса удается только в другом регионе и у других хозяев. Тогда жених или невеста отправляются в свадебное путешествие. Иногда — вместе с хозяйкой, а иногда — самостоятельно, под присмотром знакомого проводника.
— Сейчас точно не скажу, но раньше практиковались и международные вязки, но, конечно, без путешествий, — добавляет Алена. — В Финляндию, например, отправляли замороженную сперму.
Чем дальше живет кобель от суки и чем сложнее им было встретиться, тем дороже в итоге стоит щенок. Цена маленького животного складывается из того, сколько денег вложили лично в него (а это корм, ветеринарные препараты, визиты в клинику и так далее) и в его родителей. Поэтому двухмесячный кардиганчик может стоить
Такая разница объясняется просто: королевские корги сегодня в моде, а к их черным и мраморным товарищам люди еще не привыкли.
При этом заводчики зарабатывают совсем немного, а иногда и вовсе уходят в минус, уверяет Алена: слишком много приходится вложить в щенка еще до его рождения.
Слишком дешевые щенки должны насторожить, уверена заводчица: либо их родители не проходили никаких тестов и не участвовали в выставках, либо объявление опубликовано мошенником, и незадачливый хозяин может остаться и без собаки, и без денег.
А бывает такое, что малыша продают, пока он в силу возраста лишен породных (точнее, беспородных) признаков.
— В детстве был похож на лабрадора, а потом годик исполнился — и ушки встали, хвостик каралькой закрутился. Оказывается, что это не та порода, и от собаки просто избавляются, — грустно объясняет сибирячка.
По ее опыту, даже породистые собаки частенько оказываются не нужны людям. Везет им (если это можно назвать везением) в том, что выкидывать дорогую покупку на улицу горе-хозяева жадничают и пытаются перепродать. Обойдется такой щенок намного дешевле, но какое воспитание он получил — останется только гадать.
Именно поэтому к выбору будущих хозяев для собаки добросовестные заводчики подходят едва ли не более трепетно, чем к выбору родителей. Накануне нового года Алена Романова и вовсе перестает пускать гостей знакомиться с собаками: частенько родители привозят детей в питомник, как в контактный зоопарк, посмотреть и потискать хорошеньких щенков. А такое без серьезных намерений разрешают только журналистам!
Милые истории о животных бывают захватывающими, как настоящий детектив: весной 2021 года корреспонденты НГС шли по следу настоящей банды котов. Им удалось найти пушистых красавцев, вычислить их хозяйку и даже поговорить с ней.