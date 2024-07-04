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Страна и мир обзор Туристы из России потерялись в горах Турции, Кушанашвили рассказал, как борется с раком: новости 4 июля

Туристы из России потерялись в горах Турции, Кушанашвили рассказал, как борется с раком: новости 4 июля

Главные события уходящего дня

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6 комментариев
Снимок Кушанашвили из больницы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июля.


Отар Кушанашвили рассказал об онкологии

Телеведущий Отар Кушанашвили, который ранее попал в реанимацию, рассказал о своем состоянии. Звезда борется с раком.

— Я увидел, как Ричард Гир вернулся в ряды действующих киноактеров и на Каннском кинофестивале, весь седой, поразил людей. Я думаю, хорошо, я не такой благородный, как Ричард Гир, куда мне, но сейчас я борюсь с онкологией, и я опубликую свое фото. Ведь никто не отказывает в праве Шону Пенну из Кутаиси, — объяснил Кушанашвили в аудиосообщении.

Издание «СтарХит» пишет, что журналисту предстоит перенести две операции.

Путин выступил на пресс-конференции

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане. Главные тезисы президента:

  • Нельзя сейчас просто взять и объявить о прекращении огня, заявил Путин. Для такого шага нужны предварительные договоренности с Украиной, которая должна согласиться на демилитаризацию и необратимые шаги, приемлемые для России.

  • Также нельзя допустить, чтобы Украина воспользовалась прекращением огня для продолжения вооруженного конфликта.

  • Завершение российско-украинского конфликта через каких бы то ни было посредников Владимир Путин отнес к нереалистичным сценариям, хотя подобные инициативы Москва приветствует.

  • При этом руководство Украины президент вновь назвал нелегитимным, заявив, что «правящая верхушка незаконно находится у власти».

  • Вместе с тем Путин отметил важность слов Дональда Трампа о его готовности прекратить конфликт на Украине и подчеркнул, что «Россия серьезно относится» к словам Трампа (хотя конкретных предложений сам Путин не видел).

  • Движение «Талибан»* контролирует власть в Афганистане, поэтому талибы* — союзники России в борьбе с терроризмом. Президент объяснил это так: «Любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и стабильности государства, которым она руководит».

*Движение «Талибан» (талибы) признано террористической организацией и запрещено на территории РФ

  • о дебатах Байдена и Трампа: «Фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения».

Также главы государств на саммите ШОС утвердили декларацию объединения. Подробно ее разобрали наши коллеги из «Фонтанки».

Россияне потерялись в горах Турции

В Турции спасли трех российских туристов, которые заблудились в горной части национального парка Мармарис. Людей обнаружили в истощенном состоянии.

Как пишут в турецких СМИ, отдыхающие заблудились в лесу 3 июля около 16:00. Они отправились в поход по пешеходной Карийской тропе национального парка, но сбились с маршрута и обратились за помощью в 112. Туристы сообщили о своем местонахождении, исходя из того, что окружает их. Так, они отметили, что видят напротив себя «маленький и большой остров».

Спасательная операция длилась четыре часа. В ней участвовали медицинские бригады, Национальная медицинская спасательная команда и Поисково-спасательная служба. Туристов спускали с горы с помощью тросов. Россиян нашли в истощенном от голода состоянии и доставили в больницу для медобследования.

Обрушение здания в Кузбассе

В Кемеровской области — ЧП. Четыре этажа Дворца творчества рухнули посреди дня, заведено два уголовных дела.

Речь о дворце в городе Белово. Здание функционирующее, посетителей своевременно эвакуировали. Пострадавших и погибших нет, так что аварийно-спасательные работы проводить не планируют, пишет NGS42.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Очевидцы происшествия рассказывают в соцсетях, что занятия у детей во Дворце творчества закончились за час до обрушения. В здании оставались сотрудники, но они успели эвакуироваться. Обломки здания упали во двор.

Вручили награды

В Москве прошла церемония вручения госнаград РФ. В Кремле наградили писателя Захара Прилепина (медаль «За укрепление боевого содружества» от Минобороны) и пранкеров Вована и Лексуса (они получили орден Дружбы).

Фото награжденных. Пранкеры знамениты своими телефонными розыгрышами: они представляются чужими именами, меняют голос и общаются со знаменитыми личностями, в основном с зарубежными политиками

Орден Дружбы — госнаграда РФ, которую вручают с 1994 года. Его могут получить как граждане страны, так и иностранцы. Орден вручают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Другие новости

  • Госдума приняла изменения в закон о сенаторах и депутатах Госдумы. Теперь все они должны согласовывать свои поездки за границу (исключение — служебные командировки). В случае несанкционированной поездки полномочия чиновника могут быть прекращены досрочно.

  • Также сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать ограничения для депутатов. Речь идет о запрете иметь собственность за границей и выезжать за рубеж после окончания полномочий.

  • В этом году контракты с Российской армией заключили около 190 тысяч человек. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны.

— Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. <...> Может колебаться эта цифра — и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка со 190 тыс. граждан, — сказал Медведев.

  • Наличие биометрического паспорта станет обязательным для россиян при въезде в Чехию

  • Два беспилотника ВСУ атаковали три автомобиля в Белгородской области 4 июля. Пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

ПО ТЕМЕ
Путин ШОС Отар Кушанашвили Госдума Туристы
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Комментарии
6
Гость
4 июля 2024, 23:50
Читая высказывания президента вспоминается бессмертное произведение Чехова про палату
Гость
4 июля 2024, 23:51
помните чела, который писал на снарядах: "Все лучшее - детям Донбасса"? ликвидирован и да, у вас, хвостоголовых, цист-неонизма нет... охотно верим.
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