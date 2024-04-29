Турок, татарин или все-таки таджик? Узнали всё о брутальном красавчике Менчосе, взорвавшем интернет

Знойный красавчик, похожий на турка, будоражит воображение пользовательниц интернета Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











Если вы пользуетесь социальными сетями дольше пары минут в день, вы наверняка его уже видели. В юмористическом ролике, танцевальном видео или в рекламе какого-нибудь магазина. Знойный красавчик с необычным именем Менчос за последние несколько месяцев буквально взорвал интернет — он мелькает абсолютно везде! С ним записывают совместные видео популярные блогеры, его зовут моделью на показы российские дизайнеры, на его собственные ролики пачками снимают реакции и пародии.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*

Увы, новая онлайн-звезда оказалась слишком занята, чтобы ответить на наши вопросы о своей жизни — бесконечные съемки у него расписаны по минутам. Но корреспонденты портала 116.RU и так узнали всё о Менчосе, даже то, что он тщательно пытался скрыть от многотысячной армии своих поклонниц.



Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











Сказать, что популярность свалилась на голову 28-летнего Менчоса Мухторова внезапно, сложно. Молодой человек шел к этому успеху не один год, пробуя себя в разных ипостасях. По национальности таджик, он перебрался в Казань примерно в 2017 году и тогда же начал активно строить карьеру модели. Красивые черты лица, спортивное телосложение и природный магнетизм помогали парню попадать в список манекенщиков на показах татарстанских дизайнеров и сниматься для каталогов одежды.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











Помимо этого, Менчос старался построить и спортивную карьеру — занимался футболом и боксом. И там ему удалось достичь определенных высот: какое-то время он выступал за футбольный клуб «Локомотив», после начал работать детским футбольным тренером. Да и по части бокса успел отметиться не только в тренерстве, но и поучаствовал в телешоу «Путь бойца. Новый уровень» на телеканале НТВ в 2023 году.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











Этот парень — настоящий спортсмен и явно привык жить активно — в его блоге десятки видео о том, как он катается на сноуборде, покоряет волны, постоянно тренируется в тренажерном зале. И это при том, что ежедневно в Сети появляется очередной ролик с его участием для рекламы какого-нибудь магазина!

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*

И все же настоящую славу Менчос снискал лишь тогда, когда немного преобразился. Уж не знаем, подсказал ли ему кто-то такой ход или он сам додумался, но отрастив бороду и начав одеваться в классические брючные костюмы, он стал похож на классического героя турецкого сериала. А мы-то знаем, насколько они популярны сейчас. Этакий образ молчаливого покорителя женских сердец с пронзительным взглядом карих глаз и идеально подстриженной бородой оказался для Менчоса настоящим золотым билетом.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











На сходстве со знаменитыми сердцеедами из Турции он и стал активно выезжать, снимая бесконечное количество роликов под национальную музыку. К слову, свое истинное происхождение Менчос никогда и не скрывал, в какой-то момент даже снял шуточное видео на эту тему — мол, да, я таджик и горжусь этим. Аудитория была в шоке, но от любви к нему ни одна дама не отказалась.



Источник: Менчос Мухторов / Instagram*

В Сети, конечно, продолжают спорить на тему того, не соврал ли парень о своей национальности, и сетуют на то, что никогда не встречали таких красивых таджиков. На все эти комментарии Менчос лишь ставит «сердечки» или кратко отвечает на своем родном языке что-то вроде «смешно».

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











Его внешностью, харизмой и чувством стиля восхищаются тысячи женщин, ежедневно на его страничке в социальных сетях появляются многочисленные признания в любви. Менчос выбрал правильную тактику: он благодарит каждую из заочно влюбленных в него дам, улыбается им и дарит надежду на то, что в России можно встретить такого настоящего мужчину мечты.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*

Личную жизнь модель не афиширует, показывает лишь небольшие кусочки собственной квартиры да белого кота, которого часто критикует за лень. Однако во время участия в телешоу, когда ведущая явно заинтересовалась красавчиком, всё же коротко ответил: я женат. В блоге Менчос выложил лишь одно фото с избранницей, предусмотрительно закрыв ее лицо смайликов в виде черного сердечка. Видимо, чтобы поклонницы не сглазили.

Также нет ни единой отметки странички любимой, и большинство подписчиц свято верит в то, что турок-таджик их мечты на самом деле свободен, а фото — один из кадров с многочисленных фотосессий модели.

Источник: Менчос Мухторов / Instagram*











И всё же нам удалось узнать, кто она — девушка, покорившая сердце интернет-звезды. Не хотелось бы разбивать надежды толпы красавиц, но Менчос Мухторов и правда женат. Еще в сентябре 2021 года он связал свою жизнь с жительницей Казани Камилой Фардеевой. В 2020 году девушка отучилась на визажиста, делает макияжи на различные мероприятия, а также организует фотодни для всех желающих.

Источник: Камила Фардеева / Instagram*











На своей страничке Камила, в отличие от супруга, без ложного стеснения делится не только профессиональными успехами, но и совместными снимками с Менчосом из путешествий, кадрами с семейных фотосъемок и обычными бытовыми фотокарточками, демонстрируя, как они счастливы вместе. Правда, мужа никогда не отмечает — чтобы не портить ему карьеру онлайн-мачо.

Источник: Камила Фардеева / Instagram*











С Камилой Менчос, очевидно, ведет себя совсем иначе, не играет роль — он просто наслаждается жизнью, а то, что мы видим в его блоге и рекламе с его участием, — лишь мишура. Сказать точно, как скоро перегорит его онлайн-звезда на небоскребе интернета, затруднительно, но сейчас парень всё делает правильно: зарабатывает деньги, пока горячо. И пока турки пользуются бешеной популярностью у россиянок.