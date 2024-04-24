«На СВО не поеду»: треш-стримера арестовали за оскорбление военнослужащих — кадры из зала суда

В Волгограде отправили в СИЗО треш-блогера Павла Прокудина. Его обвиняют в унижении достоинства участников СВО.
В начале апреля в Сети появился ролик, в котором стример всячески оскорбляет участников спецоперации, заявляя, что даже от него больше пользы, чем от тех людей, которые выполняют воинский долг на линии соприкосновения.
Видео посмотрела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и попросила полицию проверить треш-стримера. Сам же Павел Прокудин, не желая общаться с полицией, покинул пределы родного Волгограда и был задержан в Пензе, где жил на снятой под чужим именем квартире.
Молодого человека доставили в Волгоград и предъявили обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ — унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично. На следующий день суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста и отправил треш-блогера в СИЗО до 18 июня.
Сам блогер на заседании заявил, что если попадет в колонию, то не будет подписывать контракт с Минобороны и не поедет в зону СВО.
Треш-стример Павел Прокудин печально прославился на всю страну два года назад, когда в прямом эфире избил мать и бабушку, затем записал ролик с оскорблениями в адрес мусульман, впрочем, очень быстро извинился за него. Также Прокудин записал ролик, в котором обругал Бога, русский народ и Владимира Путина. Весной 2024 года он снова прославился, сначала записав ролик о том, что мечтал бы уехать в Америку, а затем в Сети появилось видео, в котором треш-стример оскорбляет участников СВО.