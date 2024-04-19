По улицам плывут «гелики» и коты, туристы голодают в аэропорту: что происходит в затопленном Дубае

В Дубае продолжают разбираться с последствиями аномального наводнения — сегодня международный аэропорт объявил об ограничении прибывающих рейсов на 48 часов. Представители аэропорта заявили, что это поможет справиться с перебоями и восстановить нормальный график перелетов.
Но пока аэропорт пытается восстановить график перелетов, туристы продолжают ждать своих рейсов. Из-за того, что ливень парализовал авиасообщение, десятки россиян уже три дня не могут вернуться домой.
По словам туристов, у них уже кончаются деньги на еду. Местные авиакомпании никак не помогают попавшим в беду людям — лишь раз компании Emirates выдала ваучер на еду в Макдоналдсе. Но подкрепиться фастфудом не вышло — в общепите сказали, что еда уже кончилась.
Отчаявшиеся люди даже устроили мини-протест: в течении получаса скандировали «Домой!» и хлопали в ладоши. Пока что это не дало никакого результата.
Тем временем департамент погоды ОАЭ зафиксировал самое большое количество осадков за последние 75 лет — ливни частично затопили метро и первые этажи, а также парализовали весь наземный транспорт. Многие автомобили оказались по крышу затоплены водой.
Власти ОАЭ сообщают об одном погибшем в наводнении — автомобиль, в котором находился 70-летний мужчина, унесло ливнем.
От непогоды страдают все — в том числе и домашние питомцы.
На видео попал кот, которому удалось выжить, зацепившись за дверь автомобиля. Пушистому повезло — неравнодушные люди спасли его от наводнения.
Тем временем, погода в Дубае начинает приходить в норму — практически на всей территории ОАЭ установилась сухая и солнечная погода.
Министерство внутренних дел страны объявило о том, что период нестабильной погоды завершен, но властям предстоит еще много работы, чтобы полностью устранить все последствия наводнения.