По улицам плывут «гелики» и коты, туристы голодают в аэропорту: что происходит в затопленном Дубае

В Дубае продолжают разбираться с последствиями аномального наводнения — сегодня международный аэропорт объявил об ограничении прибывающих рейсов на 48 часов. Представители аэропорта заявили, что это поможет справиться с перебоями и восстановить нормальный график перелетов.

Но пока аэропорт пытается восстановить график перелетов, туристы продолжают ждать своих рейсов. Из-за того, что ливень парализовал авиасообщение, десятки россиян уже три дня не могут вернуться домой.

По словам туристов, у них уже кончаются деньги на еду. Местные авиакомпании никак не помогают попавшим в беду людям — лишь раз компании Emirates выдала ваучер на еду в Макдоналдсе. Но подкрепиться фастфудом не вышло — в общепите сказали, что еда уже кончилась.