Миллиардер из России и звезда Голливуда. Что известно о таинственном романе

Кто такой Виталик Бутерин и что известно о его романе со звездой романа «Эйфория» (18+)

Криптомиллиардер Виталик Бутерин из России завел роман со звездой Голливуда. Слухи об этом появились в соцсети Х (бывший Twitter). Речь идет про актрису Сидни Суини из сериала «Эйфория» (18+). Рассказываем об этом в видео.

Пост об их романе написал пользователь с ником Shah — он собрал 2 миллиона просмотров. В комментариях подписчики начали спорить о правдивости сообщения. Совсем недавно Суини приписывали роман с актером Гленом Пауэллом.

Виталик Бутерин родился в подмосковной Коломне. Когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Канаду. Сейчас 30-летний молодой человек — один из самых богатых людей Америки. Бутерин с детства увлекался программированием.

— Сначала начинал с Excel, потом, когда было 10 лет, стал себе программировать игры. Одну игру запрограммировал, потом несколько недель в нее играл. Потом еще одну запрограммировал, и так несколько лет, — рассказывал сам Бутерин.

С идеями блокчейна и криптовалют впервые Бутерина познакомил отец, когда ему было 17 лет. Тогда парень скептически отнесся к словам папы, но вскоре передумал, бросил университет и начал разработку блокчейн-системы Ethereum. Чуть позже его заметил основатель платежной системы PayPal Питер Тиль. Он выдал ему грант в 100 тысяч долларов на развитие «Эфира».

В 27 лет благодаря его разработке Бутерин стал миллиардером — он поднял свое состояние до 1,09 миллиарда долларов. Большую часть жизни программист прожил за рубежом. Дважды приезжал в Россию: в 2016-м — в Сколково, в 2017-м — на Санкт-Петербургский экономический форум. Но возвращаться не планировал. У него двойное гражданство — России и Канады. Весной 2022-го он получил еще и паспорт Черногории.

Правдивость романа Бутерина и Суини вызывает много вопросов. Ни Виталик, ни Сидни слухи не прокомментировали. Также Суини с 2018 года встречалась с кинопродюсером Джонатаном Давино. В 2022-м стало известно, что она помолвлена с кинорежиссером. А недавно появились слухи об их расставании.

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