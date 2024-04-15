НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

с-з.

 751мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,59
EUR 99,79
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Дерево рухнуло на красную «Тойоту Короллу»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Сколько тратят на «Локомотив»
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Секрет долголетия
Врачи — об изнанке работы
Дачи подорожали в 2 раза
НГС в Telegram
Страна и мир Миллиардер из России и звезда Голливуда. Что известно о таинственном романе

Миллиардер из России и звезда Голливуда. Что известно о таинственном романе

Рассказываем о Виталике Бутерине и Сидни Суини

736
4 комментария
Кто такой Виталик Бутерин и что известно о его романе со звездой романа «Эйфория» (18+)

Криптомиллиардер Виталик Бутерин из России завел роман со звездой Голливуда. Слухи об этом появились в соцсети Х (бывший Twitter). Речь идет про актрису Сидни Суини из сериала «Эйфория» (18+). Рассказываем об этом в видео.

Пост об их романе написал пользователь с ником Shah — он собрал 2 миллиона просмотров. В комментариях подписчики начали спорить о правдивости сообщения. Совсем недавно Суини приписывали роман с актером Гленом Пауэллом.

Виталик Бутерин родился в подмосковной Коломне. Когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Канаду. Сейчас 30-летний молодой человек — один из самых богатых людей Америки. Бутерин с детства увлекался программированием.

— Сначала начинал с Excel, потом, когда было 10 лет, стал себе программировать игры. Одну игру запрограммировал, потом несколько недель в нее играл. Потом еще одну запрограммировал, и так несколько лет, — рассказывал сам Бутерин.

С идеями блокчейна и криптовалют впервые Бутерина познакомил отец, когда ему было 17 лет. Тогда парень скептически отнесся к словам папы, но вскоре передумал, бросил университет и начал разработку блокчейн-системы Ethereum. Чуть позже его заметил основатель платежной системы PayPal Питер Тиль. Он выдал ему грант в 100 тысяч долларов на развитие «Эфира».

Ethereum («Эфир») — цифровая валюта

В 27 лет благодаря его разработке Бутерин стал миллиардером — он поднял свое состояние до 1,09 миллиарда долларов. Большую часть жизни программист прожил за рубежом. Дважды приезжал в Россию: в 2016-м — в Сколково, в 2017-м — на Санкт-Петербургский экономический форум. Но возвращаться не планировал. У него двойное гражданство — России и Канады. Весной 2022-го он получил еще и паспорт Черногории.

Правдивость романа Бутерина и Суини вызывает много вопросов. Ни Виталик, ни Сидни слухи не прокомментировали. Также Суини с 2018 года встречалась с кинопродюсером Джонатаном Давино. В 2022-м стало известно, что она помолвлена с кинорежиссером. А недавно появились слухи об их расставании.

Ранее мы рассказывали, кто такой Виталий Бутерин. До этого MSK1.RU писал о громком разводе наследницы миллиардера Кристины Озимковой и сына главы МВД Александра Колокольцева. Девушка в своих соцсетях сообщила, что у нее по суду хотят «отобрать детей». Прочитайте, что известно об Озимковой и ее отношениях с Александром Колокольцевым.

ПО ТЕМЕ
Виталик Бутерин Сидни Суини Миллиардер Отношения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

tanya,  33

ОЛЬГА,  38

Анатолий,  40

Ваня,  26

Ivan,  37

MarFa,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление