«Я без проекта его сделал. Это чудо». История планетария, которым руководит 92-летний астроном-любитель

Пенсионер больше 20 лет жизни посвятил церкви Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В пригороде Майкопа, в поселке Краснооктябрьском, вот уже 92 года живет Виктор Иванович Матюшин со своей большой и дружной семьей. Чуть больше 20 лет назад он вышел на пенсию и нашел себе дело по душе — так в поселке появился настоящий планетарий. Сейчас туда возят школьников, время от времени под купол заглядывают случайные туристы, но посетителей мало, всего пару тысяч в год.



Журналистка 93.RU Валерия Дульская съездила в планетарий и встретилась со звездочетом-самоучкой.



По участку можно прогуляться Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Пришла идея рассказывать людям, как устроена Вселенная

Дорога в Краснооктябрьский из Краснодара занимает всего пару часов. Объездная трасса, минуя утренние майкопские пробки, приводит сразу в поселок. По навигатору узкая улица с пыльным тротуаром резко обрывается поворотом налево — нужно свернуть в проулочек с крутым наклоном. Еще несколько метров по гравийке — и машина упирается в здание из белого кирпича с куполом, напоминающим церковный. Разве что вместо креста — планета.



Под синими буквами «Планетарий» в кресле задумчиво сидит старик. Мы заранее договорились о встрече, поэтому в назначенное время он уже на месте. Сзади него всё переливается зелено-голубыми красками, поэтому пожилой мужчина смотрится весьма кинематографично.



Собрали историю Виктора Матюшина в одном видео Источник: Городские порталы

Виктор Иванович Матюшин родился в январе 1932 года в поселке, но дом на этом месте тогда стоял другой. В семье было трое детей, все росли на том самом месте, где теперь стоит планетарий. Виктор Иванович верит в Бога, 20 лет он прослужил пастором в местной евангельской церкви. Несмотря на поздний брак — ему было уже 45 лет — это не помешало семье завести троих детей. Потом появились и 13 внуков. Все они живут в соседних домах на одной улице.



Виктор Иванович немного стесняется и сдержано рассказывает о своей жизни, прося задавать уточняющие вопросы. Всё меняется, когда от биографии мы переходим к главному — планетарию. Большие ярко-голубые глаза под седыми бровями загораются, на лице появляется улыбка, он начинает больше жестикулировать и с удовольствием рассказывать, как ему пришла в голову эта идея.



Так выглядит планетарий сверху Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В 1992 году он вышел на пенсию и решил, что пора заняться чем-то активным и интересным. Пришла идея построить планетарий, но понимания, как это сделать, еще не было. Тогда Виктор начал советоваться с тогдашней главным архитектором Майкопа, которая идею одобрила, но сразу сказала, что ничего не получится. Матюшин четыре раза отказывался от своей затеи, но 25 лет назад на участке заложили фундамент и работы всё-таки начались.



— Бог сотворил Вселенную. И пришла идея построить планетарий и рассказывать людям, как устроена Вселенная и кто ее сотворил, — вспоминает пенсионер.

Где находится Планетарий Узнать Планетарий находится на улице Садовой, 23 в поселке Краснооктябрьском под Майкопом. Из Краснодара дорога длиной 150 километров занимает примерно 2 часа. С улицы Шоссейной нужно повернуть на Садовую, проехать несколько метров по гравийной дороге, пока не упретесь в здание с вывеской «Планетарий». Планетарий находится на улице Садовой, 23 в поселке Краснооктябрьском под Майкопом. Из Краснодара дорога длиной 150 километров занимает примерно 2 часа. С улицы Шоссейной нужно повернуть на Садовую, проехать несколько метров по гравийной дороге, пока не упретесь в здание с вывеской «Планетарий».

Можно заранее предупредить о визите и уточнить график работы по телефону 7 928 669–40–30. Фиксированной цены за вход нет, каждый может оставить посильную сумму. Можно заранее предупредить о визите и уточнить график работы по телефону 7 928 669–40–30. Фиксированной цены за вход нет, каждый может оставить посильную сумму.

Где деньги воровал?

Коробку строили 10 месяцев, еще год потребовался на отделку, столько же — на приобретение аппаратуры. Часть оборудования делали своими руками. По словам Виктора Ивановича, когда всё было готово, к нему пришел первый президент Адыгеи Аслан Джаримов с неожиданным вопросом.



— Он сразу пришел и говорит, где деньги воровал на планетарий? Я верующий человек и рубля не воровал. Ну что, за границей помогли? Нет. Церковь помогла? Нет. Бизнесмены помогли? Не помогли. Так, а кто помог-то? — с улыбкой вспоминает Виктор Иванович.

Виктор Иванович любит рассказывать детям о космосе Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Всё оказалось проще: у семьи Матюшиных прямо на участке был небольшой гипсовый цех. Круги, решетки, статуэтки для украшения дома. Тогда это было очень модным, стоило недорого, поэтому продажи шли прекрасно. За счет этого бизнеса Виктор Иванович смог купить несколько соседних участков для своих детей, а затем и построить планетарий.



— Как можно так строить? Ну собрали денег, фундамент залили. Прошло месяц–два. Кирпич купили, стены сделали. Дерево, купол взяли. Вот так вот сделали. Ну я рассказал комиссии [из администрации], они не поверили, как это так можно из ничего сделать.

Вот такие гипсовые изделия делали в семейном цеху Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Сложнее всего было с куполом: все знакомые архитекторы убеждали, что сделать его самостоятельно невозможно. Тут либо нужен дорогой проект, либо инженерное образование. А Виктор Иванович окончил семь классов. В итоге он взял за основу чертежи православных храмов и сделал свой планетарий по их подобию.



— Вот как это могло произойти? У нас такого проекта нет. А я без проекта сделал. Это только чудо. По рассказам моих дедушек, которые строили купола в церквях Москвы. Здесь чистейшее дерево. Никаких железок, — рассказывает Виктор Иванович.

Аппаратуру помогал сделать знакомый пенсионер из станицы Ярославской, который 30 лет преподавал астрономию. Мужчина уже умер, но Виктор Иванович до сих пор совершенствует их самодельные аппараты.

Сын Виктора Ивановича изготавливает деревянные изделия Источник: Валерия Дульская / 93.RU











С 2002 года планетарий начал принимать первых посетителей. Правда, узаконить постройку получилось спустя 18 лет и только через московских журналистов. Местные чиновники раз за разом отказывали под разными предлогами, а после звонка сверху сделали всё «в один миг».



На улице рядом с основным зданием находится крутая лестница под наклоном, напоминающим пирамиду. Под ней стоят несколько лавочек — именно там обычно начинается экскурсия для детей. По вечерам на вышку выносят телескоп, все желающие могут прийти и бесплатно посмотреть на Луну, Марс или просто звездное небо.



— Мне кажется, больше у него была мысль что-то новенькое сделать. И тем более религия и астрономия это всегда спорный вопрос. А он напролом идет, так сказать. Он не по течению плывет. Он всегда учил: не греби со всеми, — вспоминает об идее строительства дочь Мариана.

Многая аппаратура самодельная Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Помимо большого планетария есть и маленький, передвижной купол 4 на 6 метров. С ним выезжают на заказы в школы и лагеря, показывая стандартную программу.



А теперь мы полетим в космос

Виктор Иванович поднимается по ступеням и открывает дверь в планетарий. Оттуда отдает прохладой, внутри стоит стойкий запах библиотеки. В небольшой комнате повсюду расклеены плакаты на космическую тематику и самодельные модели планет. Вдоль стены на ковре в два ряда расставлены складные деревянные стулья. На стенах висят свертки и деревянные таблички с цитатами из Библии на разных языках. Вокруг глобусы, модели планет, фигурки животных и телескопы.



Первый зал, где начинается урок Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Он включает аппаратуру и начинает рассказывать о Вселенной. Взяв в руки деревянную указку, он увлеченно показывает на планеты:



— Вот представь себе, Луна какая, и Юпитер, а мы же их смотрим на одном уровне, и Юпитер маленькая звездочка, а Луна большущая. Почему? Потому что она ближе к каналу воздействия. Если бы Юпитер провести на место Луны, то полнеба занимал бы Юпитер, — говорит пенсионер и переходит к небольшому глобусу на магнитах.

В планетарии много глобусов Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Из этой небольшой комнаты есть еще одна деревянная дверь, она ведет в главный зал под куполом. Проходим внутрь вместе с Виктором Ивановичем и его дочерью Марианой.



После небольшой экскурсии Мариана включает фильм, который отображается на потолке. Из колонки в углу начинает идти звук, раздающийся эхом. Под куполом появляются звезды, планеты, созвездия. Глаза не сразу привыкают к темноте. Пытаюсь сосредоточиться, вокруг пахнет сыростью и бетоном, на коже появляются мурашки. От холода или от детского восторга?



Такие фильмы включают под куполом в полной темноте Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Чтобы понять, как работает оборудование, мы отрывками смотрим фильмы для детей и взрослых. Затем женщина подходит к большой металлической конструкции в центре комнаты — из понятного непрофессионалу там только железный шар с дырочками (созвездиями) и лампочкой внутри. Мариана предлагает сесть, берет лазерную указку и снова выключает свет. Под куполом в кромешной тьме появляются тысячи желтых точек.



— Это Полярная звезда в Малой Медведице, это всё северное полушарие, — Мариана обводит указкой точки на потолке, крутя железный шар. — А теперь мы полетим с вами в космос, смотрите наверх, мы поехали.

Вот этот железный шар отправляет в космическое путешествие Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В этот момент шар начинает быстро крутиться и созвездия на потолке сливаются в узоры, напоминающие Млечный Путь. Начинает приятно кружиться голова, только спустя несколько секунд понимаю, о каком полете шла речь. К сожалению, в комнате настолько темно, что камера не может передать происходящее.



Детей лишили планетариев

В основном в планетарий привозят школьников младших классов. Иногда приезжают туристы или любители астрономии. Всего более чем за 20 лет здесь побывало 54 тысячи человек — Виктор Иванович записывает каждого. В среднем в год приезжает по 2000–3000 человек, в зависимости от сезона. Зимой, например, затишье, а с весны поток увеличивается.



— Плата — пожертвования, как в церкви. Кто сколько дал, получается. Ну школьники пришли, они больше 50–100 рублей не могут дать. А если человек пришел богатый, то больше дает, — объясняет он.

Телескопы выносят на улицу для всех желающих Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Чаще всего о планетарии вспоминают в апреле, перед Днем космонавтики. Несколько раз даже приезжали летчики и курсанты, которые летают над Адыгеей. Виктор Иванович шутит, что попросил их в следующий раз помахать крылом. Пенсионер уверен, что каждый человек в своей жизни должен как минимум пять раз побывать в планетарии. Потому что знания о том, как устроена Вселенная, полностью меняют мироощущение.



В планетарии школьникам преподают самые азы, чтобы они с самого детства начали что-то понимать о небе. Пенсионер признается, что у него это вызывает кучу положительных эмоций. Особенно если школьники заинтересованы и буквально пищат от удовольствия.



— У нас детей лишили планетариев. И я ходил до министра, [просил] пожалуйста, ваше слово будет последним — но нет, нам нельзя. И всё, на этом дело заканчивается, — с грустью говорит Матюшин. — Мы по школам возим передвижной планетарий. Но это мелочи, а нужно всё-таки стабильно, и это был бы неоценимый вклад в образование людей.

Виктор Иванович может рассказать об устройстве Вселенной Источник: Валерия Дульская / 93.RU









