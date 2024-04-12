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Страна и мир Россияне рассказали, насколько доверяют Владимиру Путину

Россияне рассказали, насколько доверяют Владимиру Путину

Результаты опроса ФОМ

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21 комментарий
Россияне высказались о работе Владимира Путина

Согласно исследованию ФОМ, 82% опрошенных скорее хорошо оценивают работу Путина, еще 8% ответили «скорее плохо». На вопрос о доверии президенту 82% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему.

Также 60% участников опроса положительно оценили работу правительства, 22% считают, что оно работает скорее плохо.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Половина опрошенных (50%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию «Новые люди», 3% — за «Справедливую Россию».

В опросе приняли участие 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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