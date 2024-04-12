Россияне рассказали, насколько доверяют Владимиру Путину

Россияне высказались о работе Владимира Путина Источник: KREMLIN.RU











Согласно исследованию ФОМ, 82% опрошенных скорее хорошо оценивают работу Путина, еще 8% ответили «скорее плохо». На вопрос о доверии президенту 82% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему.

Также 60% участников опроса положительно оценили работу правительства, 22% считают, что оно работает скорее плохо.



Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Половина опрошенных (50%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию «Новые люди», 3% — за «Справедливую Россию».

