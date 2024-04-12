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Страна и мир обзор Проводник «Уральских авиалиний» подрался с пассажиром. Кто победил

Проводник «Уральских авиалиний» подрался с пассажиром. Кто победил

Главные новости за 11 апреля

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Самолет долгое время простоял в аэропорту из-за неисправности

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 11 апреля.

Российские регионы вновь атаковали беспилотники

Сегодня шесть регионов России атаковали дроны. В Минобороны отчитались об уничтожении и перехвате двенадцати БПЛА: над Курской и Тамбовской областями сбили по три беспилотника, над Белгородской областью и Мордовией — два, и еще по одному над Брянской и Липецкой областями.

В Липецке сбитый дрон упал на строящийся корпус центральной районной больницы в селе Доброе. Глава региона Игорь Артамонов заявил, что в результате атаки повреждена внешняя отделка и окна, никто не пострадал. В остальных областях обошлось без повреждений и жертв.

В самолете «Уральских авиалиний» бортпроводник подрался с пассажиром

На борту самолета «Уральских авиалиний» произошла драка. На рейсе Сочи — Москва несколько человек попытались выйти на свежий воздух, устав сидеть в духоте.

По словам пассажиров, из-за неисправности самолет надолго задержали, а людей попросили оставаться на своих местах. Кондиционер только усугубил ситуацию — пассажиры начали жаловаться на духоту, а одному пожилому человеку в итоге стало плохо.

Когда пассажир попросил бортпроводника принести воды и толкнул его, сотрудник «Уральских авиалиний» схватил мужчину за шею. В итоге началась потасовка — другие пассажиры с трудом разняли дерущихся.

В «Уральских авиалиниях» начали служебное расследование. В пресс-службе аэропорта Сочи от комментариев отказались.

В Нальчике боевики открыли огонь по спецназу ФСБ

В Кабардино-Балкарской Республике силовики обнаружили предполагаемых боевиков. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь по спецназу ФСБ, сообщили в центре Национального антитеррористического комитета.

— В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов, — передает ТАСС слова НАК.

Из-за перестрелки в регионе вводился режим контртеррористической операции. В ходе перестрелки потерь среди мирного населения и силовиков нет. В регионе продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Уровень воды в Урале превысил 10,5 метра

В реке Урал в Оренбургской области продолжает прибывать вода. К утру уровень достиг 1060 сантиметров, заявили в администрации региона. Критическая отметка превышена на 130 сантиметров.

При этом в Орске вода постепенно убывает — за сутки из затопленного города ушло 14 сантиметров воды, отметил губернатор Денис Паслер.

Всего в регионе подтоплены 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7800 человек.

В России впервые обвинили военнослужащего в добровольной сдаче в плен

Впервые с начала СВО военнослужащего России обвинили в добровольной сдаче в плен. Об этом сообщили на сайте Первого Восточного окружного суда Хабаровска.

Фамилия обвиняемого в статье 352.1 (добровольная сдача в плен) не указывается. Решение об аресте вынес нижестоящий Южно-сахалинский гарнизонный военный суд.

Президент Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал ряд законов и поправок в УК РФ, среди которых есть и статья за добровольную сдачу в плен — за это обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Интернет-коуча Аяза Шабутдинова обвиняют по еще 20 эпизодам мошенничества

Инфобизнесмену Аязу Шабутдинову предъявили новые обвинения. Следствие обвинило коуча по еще более чем 20 эпизодам мошенничества — всего его обвиняют в 73 эпизодах, заявил адвокат инфлюенсера Калой Ахильгов.

Суд решил продлить арест Шабутдинова до 16 июня 2024 года.

Бизнес-тренера обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Следствие утверждает, что инфобизнесмен «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Сам Шабутдинов вину так и не признал.

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