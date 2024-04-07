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Страна и мир мнение Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов

Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов

Наша тюменская коллега из 72.RU Полина Перепелица ни в чем себе не отказывала

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18 комментариев
Ехать ли в Узбекистан? Естественно, даже не раздумывайте

Это недешевый отдых. Я вообще не уверена, что сегодня можно где-то отдохнуть и потратить немного. Поэтому сразу скажу бюджет поездки по Узбекистану — 1700 долларов на одного за восемь дней. Расшифровываю: сам организованный тур с проживанием, экскурсиями, питанием — 750 долларов (по курсу декабря и февраля, платили так), билеты на самолет из Тюмени, где я живу, в Ташкент и из Бухары в Тюмень — 400 долларов (с багажом), проживание в отеле до начала тура (я с подругой была в Узбекистане на два дня раньше) — 65 долларов. С собой я брала еще 500 долларов, которые, конечно же, потратила.

Весь тур состоял из трех локаций: Ташкент, в котором мы и встретились с ребятами из других городов, Самарканд и Бухара. В каждом, по задумке авторов тура, мы должны были увидеть жемчужины городов, почувствовать атмосферу, дух и историю. Где-то это получилось сделать, где-то просто-напросто не хватило времени. Но обо всем по порядку.

Ташкент

Из Тюмени до столицы Узбекистана есть прямые авиарейсы. Это безумно удобно, экономит кучу времени, да и денег. Мы прилетели в Ташкент 1 февраля. И он нас встретил снегом — огромными хлопьями. А местный таксист поведал, что снегопад в городе всего третий раз за зимние месяцы.

В Ташкенте идет большая стройка. По принципу тюменской реновации. В центре сносят старые многоэтажки и строят элитные районы

Наш отель MaxWell Hotel & SPA, как оказалось, находился где-то не в центре, ближе к аэропорту, в промышленной зоне. Чтобы вы понимали, окна в нашем номере выходили на большую котельную с тремя длинными трубами. Позже мы узнали, что аэропорт Ташкента — это и есть центр города. Так нам сказали местные. Сама же гостиница достаточно приличная, с завтраками и бассейном.

По пути из аэропорта
Милые ташкентские дворики
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По пути из аэропорта

Передвигались по городу мы на такси. В Узбекистане есть «Яндекс», вызвать можно по приложению, а платить наличкой (если есть иностранная карта, то безнал). И самое главное, что цены на него вполне демократичные.

Первые дни

Первые два дня в городе мы просто гуляли, ездили по магазинам локальных дизайнеров, вкусно ели в ресторанах, ловили аутентичность города и страны на рынках. Что нужно обязательно посетить? Парк Navruz — такой этнографический городок, посвященный культурному наследию и истории Узбекистана, где можно познакомиться со всеми регионами страны.

Сам парк — подворья регионов страны: с двориками, лавками ремесленников, различными предметами быта
Идешь по парку, и за каждым углом что-то интересное
Я уже говорила, что Ташкент встретил нас снегом
В каждом магазине яркие элементы. Весь Узбекистан такой яркий и красочный
В домах такие расписные потолки
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Сам парк — подворья регионов страны: с двориками, лавками ремесленников, различными предметами быта

Меня с подругой интересовали локальные бренды одежды — я, например, ехала, чтобы купить красивый чапан (кафтан, который носят поверх одежды), бижутерию ручной работы, сумку с национальными рисунками. И в этнопарке такое есть — много маленьких и миленьких магазинчиков, где можно найти все эти сокровища. Но самое главное — пообщаться с творческими и с интересными людьми. Мы, кстати, ездили в парк два раза — и там можно бесконечно гулять. Хотя в феврале не сезон. А вот в апреле уже работает всё.

Набережная — длинная и красивая

Далее можно прогуляться по набережной канала Анхор по большому парку с высоченными платанами, мимо музея Олимпийской славы, дворца искусств Туркистон, филармонии, администрации президента. Что еще посмотреть? Ташкент сити-парк — огромная территория с кафешками, моллами, прудом в новом, отстроенном и элитном районе столицы. Там же заведения, где можно мило посидеть и вкусно поужинать. Одно из них посоветую — ресторан Tandiriy.

Центр плова

На третий день пребывания в Ташкенте у нас начался официальный тур. И первое, куда нас повели организаторы, — Среднеазиатский центр плова. Это огромное двухэтажное помещение с сотней столиков, где все угощаются пловом. В центре готовят нескольких видов, все они великолепны. Но фирменным, конечно, считается «Ташкентский».

В огромных казанах готовится самое известное блюдо

Как рассказала наш гид Мадина, в Узбекистане готовят более 100 видов плова. Мы за тур попробовали три: «Ташкентский», «Самаркандский» и «Бухарский». Я всеядная — мне всё понравились. Единственное и самое важное при приготовлении настоящего плова — морковка должна быть желтая (она существует и, говорят, продается в наших супермаркетах). Если она красная — это не узбекский плов.

Плов начинают готовить рано утром, а к обеду уже всё съедено
Это очень жирно... и вкусно
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Плов начинают готовить рано утром, а к обеду уже всё съедено

Сам процесс приготовления плова в центре идет во дворе в пяти громадных чугунных казанах-котлах. За этим процессом можно наблюдать и фотографировать, а самые любознательные пробуют даже перемешивать плов большими специальными лопатами.

Старый город

После плотного обеда нас повели по святыням города. Его жемчужиной считается комплекс Хаст Имам. Это площадь с мавзолеем, Исламским институтом, мечетью Джами. Там же есть здание Духовного управления мусульман Узбекистана с библиотекой, где находится одна из самых почитаемых и священных реликвий всего мусульманского мира — Коран халифа Усмана (VII век).

Небо над Ташкентом в этот день было пасмурным
С этого момента начинается восточная сказка
Замираешь под такой красотой
Внутри — такие милые дворики
Обожаю резные двери
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Небо над Ташкентом в этот день было пасмурным

Это единственная из сохранившихся оригинальных рукописей. В ней 353 пергаментных листа. Книга много путешествовала: находилась в Медине, в Дамаске и Багдаде, в Самарканде (туда ее перевез Тамерлан). В 1869 году Коран Усмана был вывезен в Санкт-Петербург. Именно там и доказали подлинность реликвии. Позже она вернулась в Ташкент. Фотографировать святую книгу нельзя. Здесь же рядом есть копия, и вот ее я и сфотографировала. Показываю вам.

Коран Усмана

Рынок «Чорсу»

Под таким купольным сооружением и торгуют

Рынок «Чорсу» — это миллионы рядов вещей, каких-то предметов домашнего обихода. Тут же обмен валюты, скупка золотых украшений. Под одним из куполов большого базара — продукты: сыры, мясо, халва, хлеб, овощи и фрукты. Бесконечно. Очень колоритно и атмосферно.

А так внутри

Есть на «Чорсу» место, куда обязательно заходят как местные, так и гости столицы. Это обжорные ряды! Не для слабонервных. Тут всё просто: на мангалах жарится различное мясо, в тазах плавают какие-то колбасы (это хасып — домашняя баранья колбаса, внутри которой сердце, легкие, требуха и рис), горками лежит нарын (блюдо из домашней лапши и мелко порезанной отварной конины), гигантские манты. Дым стоит по всей округе, а запах распространяется на весь район. А рядом стоят пластиковые столы, на них яркие цветастые клеенки-скатерки, общая хлебница посередине. Такой один большой обеденный стол. Всё с пылу с жару. Антисанитария полная. И толпы народа. Все едят, болтают, причмокивают от удовольствия.

Есть на рынке и хлебный отдел
Курут (также корат, курт) — тюркский, персидский, а также монгольский сухой кисломолочный продукт из сушеной сузьмы
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Есть на рынке и хлебный отдел
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Метро

В тур входит и катание на подземных поездах. Это прикольно. Я люблю метро и во всех путешествиях стараюсь попробовать этот вид общественного транспорта. В Ташкенте красивые станции. И это первый метрополитен в Центральной Азии.

Станция очень красивая
С куполами и фресками
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Станция очень красивая

Виды за городом

Во второй день в Ташкенте мы отправились за город — на горнолыжный курорт Amirsoy. Он расположен на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор. Погода была шикарная, пока мы ждали билеты на канатную дорогу, наслаждались воздухом, природой, легким ветерком и беседами. После нам предстояло подняться на самую верхнюю точку — высоту 2290 метров над уровнем моря. Наверху есть кафе и ресторан с видом на горы. Можно погулять, почилить, позагорать. Но нам повезло с погодой примерно минут на тридцать — после небо очень быстро затянуло, на горы опустился туман.

Очереди на горнолыжку
Современный курорт открылся недавно. Трассы почти свободны — есть над чем подумать тюменцам, которые катаются на лыжах и сноуборде
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Очереди на горнолыжку

На обратном пути в Ташкент мы заехали на огромное искусственное озеро-водохранилище. Место для фоток? Определенно.

Скажите, красиво?
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Скажите, красиво?

Немного замерзли и отправились обедать — в колоритное место: сидели на топчане (большая деревянная квадратная возвышенность со спинкой) с яркими подушками. В центре него стоит стол и с него спускается теплое одеяло. А под столом — печь с углями (пару раз в печку подбрасывали угли и ворошили). Ты накрываешься одеялом, и твои ноги оказываются в тепле. А наверху стол ломится от вкусностей.

По словам Мадины, в Ташкенте живут более трех миллионов человек, в Узбекистане — 37 миллионов. Правда, перепись населения не проводилась с распада СССР. Самому Ташкенту 2200 лет. Самая высокая точка столицы — район Юнус Абат. И если дамбу под Ташкентом прорвет, то весь город затопит за три часа.

Самарканд

До Самарканда мы добирались на скоростном поезде — «Афросиабе» (древнее название Самарканда). Типа нашей «Ласточки». Самая большая скорость, которую я видела на информационном табло, — 220 километров.

Красивый и скоростной

— Городу 2,5 тысячи лет. Постоянно идут раскопки. Как переводится? «Самар» — жирная точка, «кано» — место. Это же середина Щелкового пути — удобное место для всех встреч, встреч Запада и Востока, — начала рассказ наш гид Мадина.

Больше истории тут не будет — можете сами загуглить и познакомиться.

Самарканд называют столицей империи Тимуридов — ее основал Амир Тимур (из школы и фильмов мы знаем этого правителя как Тамерлан). И в этом городе можно посетить его мавзолей. Это, конечно, неописуемое зрелище: бирюзовые купола, минареты, фрески и мозаика.

Мавзолей Амира Тимура
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Мавзолей Амира Тимура

Второе и самое впечатляющее в Самарканде — площадь Регистан. На ней расположен знаменитый архитектурный ансамбль медресе, построенных в 15–17 веках. Обязательно погуляйте там, насладитесь и архитектурой, и цветом строений, работой мастеров — если приглядеться, то можно очароваться узорами на стенах, воротах, арках. В каждом медресе есть внутренние дворики — такие домашние, с уютными лавочками ремесленников и кафе.

Площадь Регистан
В ночное время ансамбль подсвечивается огнями
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Площадь Регистан

Вечером медресе и вся площадь освещены тысячами огней — и это тоже производит сильное впечатление.

В целом, к сожалению, город не открылся мне. Я вообще не узнала и не почувствовала Самарканд. Возможно, тут надо было задержаться еще на денек и просто пройтись по улочкам.

Шахрисабз

Путь до этого города от Самарканда — 2,5 часа. И весь он — полотна Рериха. Вам предстоит преодолеть перевал Тахта-Карача — дорога, по которой ездил путешественник Марко Поло. Увидеть невероятные краски природы, по пути есть пара остановок.

Ах, какие виды!
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Ах, какие виды!

Сам Шахрисабз — очень зеленый город, по словам нашего гида. Его древнее название — Кеш. ЮНЕСКО установило, что городу 2500 лет. И именно тут в 1336 году родился Амир Тимур.

На малой родине он решил возвести самый грандиозный Ак-Сарай (белый дворец). Сейчас на его месте руины — остались лишь два пилона от входного портала. Но и они поражают размерами. Ранее они были 70 метров высотой, сейчас — 34 метра. Представляете масштабность самого дворца?

Погода в городе Шахрисабзе была теплой и солнечной
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Погода в городе Шахрисабзе была теплой и солнечной

Грустно и горестно, что эту историю вообще не пытаются сохранить и не восстанавливают, куски древних фресок просто обваливаются на землю. Гид Мадина вспомнила, что в таком плачевном состоянии остатки дворца находятся, сколько она себя помнит — еще ребенком лазила по этим руинам.

Руины дворца вписаны в большой парк. Здесь же возвышается огромный памятник Амиру Тимуру. Если отойти подальше, то фигура великого полководца будто выходит из ворот «белого дворца». Среди достопримечательностей — дерево платан (чинара), ему более 600 лет.

Руины «белого дворца»

После одного древнего города мы вернулись в другой — Самарканд. И в нем есть ансамбль мавзолеев царских особ и знати — Шахи-Зинда. Местные жители его называют «улица-кладбище». И это прям must see. Я там наснимала много фотографий — делюсь с вами.

Каждый мавзолей — это просто что-то невероятное
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Каждый мавзолей — это просто что-то невероятное

Бухара

Просто гуляйте!

В самом начале нашего путешествия организаторы сказали, что тур построен по нарастающей: чем дальше мы будем двигаться по маршруту, тем эмоциональнее, красивее и ярче станут наши впечатления. И ведь не обманули. Бухара стала некой вишенкой на нашем турторте. Честно.

Показываю вам Бухару. И ее моменты
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Показываю вам Бухару. И ее моменты

Несмотря на цвет города — однотонный, песочный, спокойный — он красивый, с милыми узкими улочками, с колоритными дверями в лавках и фонарями над ними.

— Если Самарканд — это красавица, вся в разноцветных и ярких платьях со сверкающими украшениями, то Бухара — скромная девушка, которая красива от природы, — так описал древний город наш гид.

Сам город песочного цвета. Цвета в интерьер города добавляют яркие элементы
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И здесь, конечно, нужно просто гулять и слушать рассказы про Бухару. Люди тут доброжелательные и, конечно, всё хотят вам продать. Лавок и магазинчиков ремесленников и умельцев в городе миллион — здесь пишут картины, выбивают чеканкой узоры, шьют ковры, национальную одежду и сумки, делают ювелирные украшения. Надо не стесняться заходить во дворики медресе, торговаться, если вам что-то сильно приглянулось, спотыкаться о брусчатку, застывать перед старинными дверными замками, разглядывать прохожих и названия улиц.

А еще надо смотреть с умиротворением на небо и его цвета, провожать солнце. Я чуть не умерла от красоты заката в первый день.

Гуляя по городу, вы дойдете до площади у ансамбля Пои-Калон. Комплекс состоит из двух медресе — Мири-Араб и Амир-Алимхана, минарета Калон и одноименной мечети.

Женщина с голубями и летняя резиденция эмира

Во второй день мы поехали за город. Первой остановкой стал некрополь Чор-Бакр. Здесь мы познакомились с местным смотрителем, который показал нам своих прирученных голубей. Помните женщину с голубями из Централ-парка в фильме «Один дома»? Вот. На пару минут я стала ей.

А дальше попали в частичку Европы. По интерьерам домов — так точно. Прогулялись по летней резиденции последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса. Она делится на старую (в восточном стиле) и новую (в европейском стиле) части. Строили вторую в том числе русские умельцы. Поэтому в ней длинные коридоры, идя по которым ты попадаешь в красивые комнаты с антиквариатом и печами с изразцами, огромными витражными окнами из разноцветного стекла.

Часть резиденции последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса
Похоже на залы Эрмитажа?
Те самые изразцовые печи
Внутренние дворики в этой стране — что-то невероятное
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Часть резиденции последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса

Из милого — целое семейство павлинов, которое с превеликим удовольствием позирует и кормится с руки. Но это больно — они цепляют клювом кожу на руке.

Вот такую красоту он показывает гостям

Отпуск был прекрасен. С хорошей компанией и в великолепных локациях. Советую ли я вам Узбекистан? Конечно! Надо обязательно побывать там, где вы ни разу не были.

Наша компания

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