Дроны атаковали Татарстан, ФСБ задержала взрывоопасные иконы: главные новости 2 апреля

От дронов пострадали 13 человек Источник: «Контекст» / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 2 апреля.



Беспилотники впервые атаковали Татарстан

Утром 2 апреля беспилотники впервые долетели до Татарстана — дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что в результате прилетов нет жертв.



— Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения, — прокомментировали атаку в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Источник: Городские порталы

Удары пришлись на особую экономическую зону «Алабуга» (Елабуга) и нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Мы подробно рассказывали о том, что это за предприятия, в нашем материале.



Всего в результате атаки пострадали 13 человек, сообщил региональный Минздрав. 8 человек госпитализировали, остальных отпустили домой после осмотра врачей.



Сотрудники ФСБ задержали иконы со взрывчаткой

ФСБ отчиталась о задержании икон и подсвечников со взрывчаткой. По информации ведомства, опасный груз перевозили в Россию с Украины транзитом через страны Евросоюза.



Из груза извлекли 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки, 91 детонатор и части выстрела к РПГ-7.



— Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома, — сообщили в ФСБ.



Машину со взрывчаткой задержали в Псковской области на латвийско-российском участке границы.



В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий иноагентам принимать участие в выборах. Документ подготовила партия «Справедливая Россия — За правду», сообщает «Коммерсант».



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большинство иноагентов находится вне России и «выступает с антироссийскими позициями».



— Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны, — заявил изданию замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.



В Кремле прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.



Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Российские спецслужбы найдут заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.



— В этой (террористической. — Прим. ред.) среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги всё что угодно: не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также всё легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся, — заявил президент.



Путин добавил, что сейчас в России идет комплексная оценка действий всех надзорных спецслужб и коммерческих организаций, которые отвечали за концертную площадку.



При этом президент отметил, что в стране необходимо сохранить межнациональный мир, и поручил изменить подход к миграционной политике.

