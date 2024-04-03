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Страна и мир обзор Дроны атаковали Татарстан, ФСБ задержала взрывоопасные иконы: главные новости 2 апреля

Дроны атаковали Татарстан, ФСБ задержала взрывоопасные иконы: главные новости 2 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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От дронов пострадали 13 человек

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 2 апреля.

Беспилотники впервые атаковали Татарстан

Утром 2 апреля беспилотники впервые долетели до Татарстана — дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что в результате прилетов нет жертв.

— Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения, — прокомментировали атаку в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Удары пришлись на особую экономическую зону «Алабуга» (Елабуга) и нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Мы подробно рассказывали о том, что это за предприятия, в нашем материале.

Всего в результате атаки пострадали 13 человек, сообщил региональный Минздрав. 8 человек госпитализировали, остальных отпустили домой после осмотра врачей.

Сотрудники ФСБ задержали иконы со взрывчаткой

ФСБ отчиталась о задержании икон и подсвечников со взрывчаткой. По информации ведомства, опасный груз перевозили в Россию с Украины транзитом через страны Евросоюза.

Из груза извлекли 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки, 91 детонатор и части выстрела к РПГ-7.

— Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома, — сообщили в ФСБ.

Машину со взрывчаткой задержали в Псковской области на латвийско-российском участке границы.

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий иноагентам принимать участие в выборах. Документ подготовила партия «Справедливая Россия — За правду», сообщает «Коммерсант».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большинство иноагентов находится вне России и «выступает с антироссийскими позициями».

— Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны, — заявил изданию замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

В Кремле прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Российские спецслужбы найдут заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

— В этой (террористической. — Прим. ред.) среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги всё что угодно: не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также всё легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся, — заявил президент.

Путин добавил, что сейчас в России идет комплексная оценка действий всех надзорных спецслужб и коммерческих организаций, которые отвечали за концертную площадку.

При этом президент отметил, что в стране необходимо сохранить межнациональный мир, и поручил изменить подход к миграционной политике.

— Приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, этот принцип должен быть решающим, — заключил Владимир Путин.

ПО ТЕМЕ
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