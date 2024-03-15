Чебурашка, Человек-паук и Барби: посмотрите, какие необычные персонажи пришли на выборы президента — 2024

Трехдневные выборы президента стартовали в России. На избирательные участки поспешили жители страны, а заодно и сказочные персонажи. В Подмосковье, Ханты-Мансийске и Улан-Удэ заметили Чебурашку. Он не только приветливо махал рукой, но и голосовал. Интересно, за кого?
Сюрпризом для многих стало, что Питер Паркер имеет кемеровскую прописку. Иначе как объяснить, что на одном из местных участков видели Человека-паука? Другой иностранец, Такер Карлсон, добрался на сей раз аж до Тюмени, правда, лишь в виде картонной копии.
Ну а разнообразной живности на УИКи явилось не меньше, чем к Ною в день потопа. Гуси, медведи и морские котики тоже хотели отдать голоса за своих кандидатов.
Обычные же люди смогли не только проголосовать, но и подпеть знаменитостям. Жителям Омска, например, довелось насладиться бесплатным выступлением Стаса Михайлова.
В коротком видео чуть выше показываем, какие еще странные и смешные персонажи приходили на выборы 15 марта 2024 года.