К Луне приблизится ярчайшая звезда из созвездия Скорпиона — когда новосибирцы увидят «небесное представление»

Утром 5 февраля, около 07:30 по новосибирскому времени, произойдет сближение Луны и Антареса. Как рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, жители Новосибирской области могут увидеть яркую звезду возле серпика Луны.
— В это утро наш естественный спутник будет находиться в тесном сближении с Антаресом — ярчайшей звездой из созвездия Скорпиона. Однако это лишь часть «небесного представления». Жители Урала смогут наблюдать, как Луна закроет своим диском Антарес. Это так называемое покрытие Антареса Луной в регионах наблюдателей тесное сближение Луны и Антареса, — объяснил Олег Кашин.
Явление обещает быть эффектным из-за красноватого вид Антареса. Как добавил специалист планетария, Антарес — ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона и занимает
Ночью с 16 на 17 января, примерно в 02:40 в небе над Новосибирском заметили «световые столбы». Явление похоже на северное сияние.