На ночном небе Новосибирска появились яркие световые полосы — фото явления, похожего на северное сияние

Ночью с 16 на 17 января, примерно в 2:40 в небе над Новосибирском заметили «световые столбы». Явление похоже на северное сияние. Завораживающие фотографии сделала читательница НГС в районе остановки «Восход».
Ранее сотрудник специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил, что подобные «световы столбы» возникают в период морозов. Свое название явление получило из-за вертикально направленных лучей.
— Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников, — объяснял Олег Кашин.
«Столбы» могут появляться от естественных источников света, например, если Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него тоже может выглядеть как столб.
Сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм отмечала, что такие "световые столбы" возникают при перепаде температур. В воздухе образуются кристаллики льда после потепления и резкого похолодания, потом в этих кристалликах отражается городское освещение.
Недавно в Сибири разразилась январская молния. Вызвано такое явление прохождением активного атмосферного фронта.