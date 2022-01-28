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Откуда над Новосибирском «световые столбы»? Объясняет астроном

Явление регулярно замечают зимой

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На первом фото — «световые столбы» на улице Нарымской, на втором — то же явление, вызванное Солнцем

На первом фото — «световые столбы» на улице Нарымской, на втором — то же явление, вызванное Солнцем

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Зимой в Новосибирске в разных районах горожане замечают «световые столбы» — лучи света, направленные от земли к небу. НГС поговорил со специалистом Большого новосибирского планетария Олегом Кашиным и выяснил, что это за явление.

— «Световые столбы» возникают в период морозов. Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — объяснил Олег Кашин.

Читательница прислала в редакцию фото «световых столбов» в районе улицы Нарымской. Специалист предположил, что они могли появиться от подсветки цирка.

Олег Кашин отметил, что «столбы» могут появляться и от естественных источников света. Например, если Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него тоже может выглядеть как столб.

Ранее в Новосибирске уже замечали такое явление. Его удалось запечатлеть ранним утром.

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни в городе ожидается потепление до -5 градусов. Читайте подробный прогноз.

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