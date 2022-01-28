Откуда над Новосибирском «световые столбы»? Объясняет астроном

Зимой в Новосибирске в разных районах горожане замечают «световые столбы» — лучи света, направленные от земли к небу. НГС поговорил со специалистом Большого новосибирского планетария Олегом Кашиным и выяснил, что это за явление.
— «Световые столбы» возникают в период морозов. Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — объяснил Олег Кашин.
Читательница прислала в редакцию фото «световых столбов» в районе улицы Нарымской. Специалист предположил, что они могли появиться от подсветки цирка.
Олег Кашин отметил, что «столбы» могут появляться и от естественных источников света. Например, если Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него тоже может выглядеть как столб.
Ранее в Новосибирске уже замечали такое явление. Его удалось запечатлеть ранним утром.
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