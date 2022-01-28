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Новосибирск ждет потепление до -5 градусов

Морозный антициклон смещается

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В Новосибирск придет тепло после продолжительных морозов

В Новосибирск придет тепло после продолжительных морозов

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В Новосибирск на выходных придет теплая погода. К понедельнику температура воздуха поднимется до -5 градусов.

— Сейчас над нами антициклон, холодный и малоподвижный. Он еще определяет погоду, существенно вымораживая воздух у земной поверхности. А 30 января воздух будет смещаться на юго-восток под давлением западных теплых атлантических воздушных масс, которые будут с запада проникать на территорию Западной Сибири. Они принесут нам облачную погоду, ожидается потепление и небольшой снежок, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночью с 28 на 29 января небольшой снег. В субботу, 29 января, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -17... -19 градусов. Днем -12... -14 градусов.

В воскресенье, 30 января, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -19... -21 градус, в пригороде -22... -24 градуса. Днем -9... -11 градусов.

В понедельник, 31 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура ночью -11... -13 градусов, с небольшим повышением к утру. А днем -5... -7 градусов.

— Начало недели следующей также ожидается слабоморозным. С температурами ночными где-то -12... -17 градусов, -11... -16 градусов. А днем -6... -11 градусов или -5... -10 градусов, — рассказала Марина Виноградова.

В Новосибирске синоптики объявили штормовое предупреждение 27 января 2022 года. Его объявили до 30 января 10:00.

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