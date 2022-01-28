Новосибирск ждет потепление до -5 градусов

В Новосибирск на выходных придет теплая погода. К понедельнику температура воздуха поднимется до -5 градусов.

— Сейчас над нами антициклон, холодный и малоподвижный. Он еще определяет погоду, существенно вымораживая воздух у земной поверхности. А 30 января воздух будет смещаться на юго-восток под давлением западных теплых атлантических воздушных масс, которые будут с запада проникать на территорию Западной Сибири. Они принесут нам облачную погоду, ожидается потепление и небольшой снежок, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

