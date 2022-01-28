Новосибирск ждет потепление до -5 градусов

В Новосибирск на выходных придет теплая погода. К понедельнику температура воздуха поднимется до -5 градусов.
— Сейчас над нами антициклон, холодный и малоподвижный. Он еще определяет погоду, существенно вымораживая воздух у земной поверхности. А 30 января воздух будет смещаться на юго-восток под давлением западных теплых атлантических воздушных масс, которые будут с запада проникать на территорию Западной Сибири. Они принесут нам облачную погоду, ожидается потепление и небольшой снежок, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Ночью с 28 на 29 января небольшой снег. В субботу, 29 января, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный
В воскресенье, 30 января, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный
В понедельник, 31 января, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный
— Начало недели следующей также ожидается слабоморозным. С температурами ночными где-то
В Новосибирске синоптики объявили штормовое предупреждение 27 января 2022 года. Его объявили до 30 января 10:00.