Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за плохого качества воздуха

В Новосибирске синоптики объявили штормовое предупреждение 27 января 2022 года. Его объявили до 30 января 10:00. По сообщениям синоптиков, в этот день в Новосибирск придет потепление.
— На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометеоцентра.
Как показывает сервис Airvoice, 27 января в Новосибирске держится 8 баллов из 10 по загрязнению воздуха.
В Новосибирске на пятницу, 28 января, предупреждают, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Изморозь, местами туман. На дорогах гололедица. Ночью в городе будет -22... -24 градуса, в пригороде — -26... -28 градусов. Днем — -15... -17 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.
В субботу, 29 января, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью будет -20... -22 градуса. Днем — -13... -15 градусов. Ветер южный 2–7 м/с.
В воскресенье, 30 января, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью будет -19... -21 градус с небольшим повышением к утру. Днем — -8... -10 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Последнее штормовое предупреждение из-за плохого воздуха было с 13 января по 15 января.
Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.