Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске из-за плохого качества воздуха

В Новосибирске синоптики объявили штормовое предупреждение 27 января 2022 года. Его объявили до 30 января 10:00. По сообщениям синоптиков, в этот день в Новосибирск придет потепление.

— На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометеоцентра.

Как показывает сервис Airvoice, 27 января в Новосибирске держится 8 баллов из 10 по загрязнению воздуха.