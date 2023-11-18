«Думаю, жители отреагируют положительно»: депутаты хотят разрешить участникам СВО покупать оружие без стажа и обучения

Только спустя два года можно купить гладкоствольное многозарядное оружие с магазином на несколько патронов. Еще через три года открывается доступ к нарезным стволам.



Новый законопроект предполагает, что ветераны боевых действий (например, те, кто возвращается с СВО, и не только) смогут покупать нарезное оружие сразу. Им, как и всем остальным, нужно будет пройти медкомиссию, собрать необходимые документы, но обучение и пятилетний стаж для доступа к более эффективным моделям оружия не потребуются.



Позиция Госдумы

Депутат Госдумы Максим Иванов в разговоре с корреспондентом 74.RU подтвердил намерение Анатолия Выборного внести законопроект. Он подчеркнул, что поддерживает инициативу коллеги.

