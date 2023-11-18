«Думаю, жители отреагируют положительно»: депутаты хотят разрешить участникам СВО покупать оружие без стажа и обучения

Ветеранам боевых действий могут разрешить покупать нарезное и многозарядное оружие без прохождения обучения и получения стажа. Такой законопроект, по данным «Известий», собирается внести в Госдуму депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.
В последние годы оружейное законодательство в России лишь ужесточалось. К примеру, с этой весны начали серьезнее проверять граждан, которые впервые получают лицензию или продлевают уже действующее разрешение. Предложение о смягчении может быть встречено неоднозначно, в том числе и в самой Госдуме.
Что предлагают изменить
Огнестрельное оружие бывает гладкоствольным и нарезным. Первый тип имеет ровный ствол, а второй оснащен специальными нарезами, которые значительно увеличивают точность и дальность выстрела.
Сейчас новичок после прохождения медкомиссии, бюрократических процедур и обучения может получить только однозарядное гладкоствольное оружие. Как правило, это известные всем по фильмам и мультикам «дедушкины» одностволки и двустволки.
Только спустя два года можно купить гладкоствольное многозарядное оружие с магазином на несколько патронов. Еще через три года открывается доступ к нарезным стволам.
Новый законопроект предполагает, что ветераны боевых действий (например, те, кто возвращается с СВО, и не только) смогут покупать нарезное оружие сразу. Им, как и всем остальным, нужно будет пройти медкомиссию, собрать необходимые документы, но обучение и пятилетний стаж для доступа к более эффективным моделям оружия не потребуются.
Позиция Госдумы
Депутат Госдумы Максим Иванов в разговоре с корреспондентом 74.RU подтвердил намерение Анатолия Выборного внести законопроект. Он подчеркнул, что поддерживает инициативу коллеги.
— Инициатива нормальная. Люди защищают Родину с оружием, но чтобы получить оружие для охоты, им нужен стаж, — недоумевает парламентарий.
При этом, по словам Максима Иванова, успех законопроекта в нижней палате неочевиден.
— Не знаю, пройдет или не пройдет. Многие будут высказываться о том, что есть какие-то синдромы послевоенные. Что какие-то осложнения будут и прочее. Вопросы будут в любом случае, но никто же не освобождал ветеранов от получения справок, от прохождения психиатра и нарколога. Тут уже вопрос к тем, кто будет выдавать справки, — заметил Иванов.
Он также подчеркнул, что, вероятно, нужно будет ужесточить контроль в отношении врачей, которые проводят медкомиссии.
И если реакцию всей Госдумы на эту инициативу пока предсказать сложно, то народ, по мнению депутата, идею поддержит.
— Я думаю, жители отреагируют положительно. Сейчас где-то, возможно, повысится криминогенная обстановка. Люди возвращаются с СВО. Кто-то отсидел, например. Из них кто-то встал на путь исправления, а кто-то — нет. Но право на самооборону у жителей должно быть. Возможно, люди в нынешних реалиях хотят уметь обращаться с оружием и в том числе защищать нашу Родину, — предположил Максим Иванов.
«Психика у всех разная»
Максим Иванов уверен, что преступлений, связанных со стрелковым оружием, не избежать.
— Если человек что-то задумал, он всё равно может это совершить. На днях в Екатеринбурге парень убил девушку и ее мать. Могли это предотвратить? Наверное, могли. То же самое со стрелками. Мы же только после преступления говорим, что он в соцсетях что-то странное выкладывал, но изначально на это не реагировали, — заметил депутат.
По его мнению, такие случаи всё равно будут происходить, но это не повод для запретов.
— Люди все разные, психика у всех разная. Но неправильно говорить, что если мы запретим всё, то этого не будет. Он всё равно найдет способ купить оружие. Не секрет, что оружие может попадать и со стороны Украины. Кто захочет, тот купит и будет противоправные действия совершать. Поэтому нужна профилактика, — уверен Иванов.
Однако регулирование черного рынка — отдельный вопрос. Сейчас куда актуальнее, чтобы оружие, которое станет легче получить, попадало только в надежные руки.
Чаще всего, говоря о влиянии боевых действий на человека, вспоминают посттравматический синдром. Это навязчивые воспоминания о шокирующем событии, которые, помимо прочего, могут приводить к агрессии.
Старший преподаватель кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Елена Куба не смогла дать четкого ответа на вопрос, не может ли случиться так, что ветеран, успешно прошедший медкомиссию, столкнется с психологическими осложнениями позже, например, после каких-то неприятных событий.
— Не могу ответить однозначно. Всё зависит от психики, от личности. Могут быть и отдаленные последствия травматического опыта. Мы это не можем исключать, но и ограничивать людей мы не можем, — считает специалист.
А нужно ли это самим ветеранам?
По словам участника спецоперации с позывным Сеть, инициатива в нынешнем виде не должна быть принята.
— Инициатива хорошая, но я не согласен с тем, чтобы убирать необходимость обучения. Его проводить всё равно нужно, это барьер, который обеспечивает безопасность, — уверен боец.
Отмену пятилетнего стажа при этом Сеть поддержал. Причем с подобного закона, по его мнению, в России может начать меняться культура обращения с оружием.
— Если оружие сначала разрешат ветеранам и это всё приживется, то потом, возможно, начнут думать о более повсеместной легализации. Когда общество будет готово, может последовать и разрешение короткоствольного оружия. Такие инициативы — большой толчок для культуры оружейной. Это ведь в перспективе может позволить и не только ветеранам без наработки стажа купить нарезной ствол и вливаться в стрелковый спорт, например, — считает военнослужащий.
Несмотря на актуальность инициативы, Сеть уверен, что в случае принятия закона в профильных магазинах очереди не выстроятся.
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— Если останутся все прежние процедуры с медкомиссией и прочим, но уберут необходимость стажа и обучения, часть ветеранов, конечно, пойдет себе оформлять. Но повального спроса, я думаю, не будет, — отметил собеседник.