В деревне Грязь Пугачеву ждали как родную. Что происходило у особняка Примадонны в день ее возвращения домой

На следующий день после того, как Алла Пугачева вернулась в Россию, у подмосковного «замка» певицы стали собираться журналисты всех московских и федеральных СМИ. Несколько часов наш коллега из MSK1.RU наблюдал вместе со всеми за воротами шикарного особняка: кучкующиеся акулы пера шутили о том, как Алла Борисовна сейчас выйдет и раздаст каждому изданию интервью. Это было главной целью каждого. Или — на это уже рассчитывали всерьез — хотя бы поедет куда-нибудь на своем Rolls Royce, а операторам получится это заснять. Подробности — в репортаже MSK1.RU.
Ворота иногда отворялись, подогревая интерес собравшихся. Как-то раз оттуда выехал серый минивэн Hyundai и больше не возвращался. Через два часа из особняка куда-то рванула тюнингованная Mitsubishi. На машине были какие-то надписи, но сначала разобрать их было нельзя.
— Там было написано что-то про Библию, — предположил кто-то из дежуривших у дома.
Машина вернулась назад через пять минут. Про Библию надписей там не было. Была фраза, предлагавшая другим водителям «бибикнуть» и «поморгать» в один район человеческого тела. На автомобиле также написано, что «у танкиста свои правила», а рядом — логотип популярной видеоигры про танки. Про то, что это автомобиль Галкина*, не пошутил никто.
Когда машины въезжали и выезжали, за воротами показывался охранник в форме защитного цвета и балаклаве. Корреспондент MSK1.RU спросил у него, дома ли Алла Борисовна. Тот даже взглядом не повел. Ворота закрылись вновь.
Шло время. Журналисты обидно коверкали названия своих изданий, перешучивались, когда к ним по разбитой дороге подъехал бородатый некто на сером Volkswagen.
— Расходитесь! — говорит. — Алла Борисовна их других ворот может выехать. У нее их еще два есть.
— А вы кто?
— Я местный. — Замечает, как коллеги достают фотоаппаратуру. — Пока! — и газ в пол.
Журналисты стали расходиться по территории поселка Грязь. Тут всё простенько на вид — не сравнить с элитными поселками, где можно найти особняки других российских звезд. По соседству стоят небогатые дома. Рядом с забором Примадонны припаркованы белоснежные «Жигули». Недалеко оттуда находится чей-то курятник. Там горланят петухи, а утки уютно расположились в глубокой грязи. Вверх по дороге взбирается местная жительница и катит коляску с ребенком. Ее лицо приобретает страдальческий вид, когда к ней решают подойти корреспонденты. Комментариев она не дает.
За особняком у Примадонны примостился желтый проржавевший фургончик, поросший мхом. Заглянете в окно — увидите кейс на тонких пеноблоках и черно-белый чайник на столе. Что это — предположить трудно.
Журналистов обнадежил один из местных жителей. Он указал нам на то, что шпиль замка подсвечен — на нём видны красные огни.
— Это значит, что Алла Борисовна дома, — рассказал он журналистом местную «примету».
Восторг папарацци было не передать. В это время к дому подъехало такси. Оттуда вышла элегантно одетая дама в темных очках. Она осмотрела журналистов сверху вниз, как это делают большие кинозвезды. Корреспонденты уже достали телефоны и фотоаппараты, не понимая, кто перед ними.
— Да успокойтесь, — смеется она. — Я фанатка.
Анне 24 года, сейчас она пишет диссертацию. На ноге у нее вытатуирован портрет молодой Пугачевой. Анна рассказала нам, что она фанатка Пугачевы всего лишь год. И понравилась она ей так, «потому что красивая». Любимая песня Анны — «Бал лицемерия».
— Алла Борисовна — красивая, харизматичная, энергичная, эксцентричная, справедливая. Я как лингвист могу много эпитетов привести, — сказала девушка. — Я не думаю, что ее репутации может что-то повредить. Травля всегда есть и будет, это издержки популярности. Собаки лают — караван идет, — сказала она корреспонденту MSK1.RU.
Анна принялась ждать чего-то вместе с нами. Сказала, что чуда. Журналисты тоже рассчитывали на что-то такое. Но чуда не происходило. Корреспондентов иногда принимались прогонять местные жители. Нам сигналили машины — то ли в поддержку, то ли насмехаясь над нами. Скорее, второе.
Очередной водитель стал спрашивать, для чего мы тут стоим. Собравшиеся переняли инициативу, начали сами задавать вопросы местному жителю, мы же здесь не просто так — по долгу службы. Он рассказал, что у них в деревне «всё хорошо и спокойно». Раньше он часто видел, как народная артистка СССР гуляла по Грязи со своими детьми.
— Хорошими соседями были. Всегда с детьми гуляли по территории деревни, всегда здоровались, — ответил он на вопрос корреспондента MSK1.RU с теплотой в голосе.
Представители прессы спрашивали и о том, видел ли он осматривающих дорогостоящий дом покупателей. Человек ответил отрицательно.
— Я не знаю, честно говоря, я не видел ни одного покупателя. Да я и не хочу, чтобы они уезжали отсюда, — сказал он. — Хорошие люди. Зачем нам посторонние, когда свои есть прекрасные соседи уже?
Интересно, знает ли Алла Борисовна, что о ней соседи с такой теплотой говорят?
Наш собеседник также рассказал, что в их деревне живут люди с разным достатком, а по сравнению с соседними деревнями и вовсе «очень скромно».
Нашлись в деревне Грязь и «хейтеры» творчества Аллы Борисовны. Местная жительница Ирина рассказала, что песни Пугачевой не трогают ее сердце, и называет хиты артистки попсой. Но отдает должное величине и народной любви певицы.
— Кто-то вырос на ее песнях, и вообще с ума сходили, и фан-клубы устраивали. Но я лично не получаю того, чего хотела бы получить для своей души. Мне лучше пойти послушать Моцарта. Вообще, я из Петербурга, у меня музыкальное образование, в общем, она меня не волнует. Даже тембр ее голоса: он был лучше в начале своей карьеры, чище и лучше, кристальный. Она снискала народную любовь, этого тоже не отнять. И потом, наша народная артистка Клавдия Шульженко, она была ее наставницей. Я знаю, что Алла получала у нее там советы, уроки, даже как выходить кланяться на сцену, — рассказала Ирина MSK1.RU.
Сейчас последнее время во всех публикациях — и в соцсетях, и на YouTube — о ней появляются сообщения. Значит, наверное, определенная подготовка идет к ее вторичному, так сказать, возвращению, — предположила пожилая соседка Пугачевой.
«Поймать» автомобиль Примадонны не получилось ни у кого. Алла Пугачева, по данным некоторых телеграм-каналов, уехала из особняка в 10 утра через задний двор — без свидетелей. Фанатка Анна всё равно продолжала стоять у ворот замка даже через несколько часов после того, как информация об этом облетела все СМИ, узнал у нее наш корреспондент.
— Так чего вы ждете в итоге? — спросил у нее MSK1.RU.
— Всё так же. Чуда, — ответила Анна.
В Сети сразу стали предполагать, куда отправилась Алла Борисовна третьего ноября. Она могла поехать на церемонию прощания с народным артистом, дирижером, худруком Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым, который скончался накануне в возрасте 84 лет. Также Пугачева могла приехать в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый раз.
* Признан в РФ иностранным агентом.
Напомним, что Пугачева вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле. В мае этого года певица приезжала на родину, чтобы попрощаться со своим другом — модельером Валентином Юдашкиным. Тогда с ней пообщался советник президента Дмитрий Песков, а на прощание поцеловал руку.
Почитайте наши репортажи из деревни Грязь. MSK1.RU съездил туда прошлым летом и показывал, как живет деревня, в которой жила звездная пара.