В деревне Грязь Пугачеву ждали как родную. Что происходило у особняка Примадонны в день ее возвращения домой

Шло время. Журналисты обидно коверкали названия своих изданий, перешучивались, когда к ним по разбитой дороге подъехал бородатый некто на сером Volkswagen.

— Расходитесь! — говорит. — Алла Борисовна их других ворот может выехать. У нее их еще два есть.

— А вы кто?

— Я местный. — Замечает, как коллеги достают фотоаппаратуру. — Пока! — и газ в пол.