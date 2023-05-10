Россия вышла из договора об ограничении на вооружения в Европе: для чего он был нужен

Россия денонсирует Договор об обычных вооружённых силах в Европе, об этом говорится в распоряжении главы государства Владимира Путина. В документе указано, что представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков.
Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.
В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты. Договор являлся бессрочным. Каждое государство-участник имело право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного (минимум за 150 дней) уведомления всех остальных государств-участников об этом решении.
В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учётом новых условий — роспуск ОВД и расширение НАТО. Но соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу. В 2007 году после указа Владимира Путина участие России в договоре было приостановлено. В 2015 году Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, но формально осталась участником договора.