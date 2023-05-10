Россия вышла из договора об ограничении на вооружения в Европе: для чего он был нужен

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учётом новых условий — роспуск ОВД и расширение НАТО. Но соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу. В 2007 году после указа Владимира Путина участие России в договоре было приостановлено. В 2015 году Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, но формально осталась участником договора.