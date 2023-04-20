Решил отдохнуть: ефрейтор из Новосибирска прогуливал службу во время мобилизации — как его наказали

Новосибирский военный гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору Максиму Никитину, который уклонился от прохождения военной службы в период частичной мобилизации.
— Желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 6 ноября 2022 года без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств не явился на службу в войсковую часть, — говорится в сообщении суда.
Военного обнаружили сотрудники полиции в Новосибирске. Его доставили в военную комендатуру.
В итоге Максим Никитин был признан виновным по статье «Самовольное оставление части в период мобилизации» (
Приговор был вынесен 13 апреля, в законную силу он еще не вступил.
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