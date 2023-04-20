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Спецоперация на Украине

Решил отдохнуть: ефрейтор из Новосибирска прогуливал службу во время мобилизации — как его наказали

Полиция нашла мужчину спустя две недели после того, как он ушел из части

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Уклонившегося от службы Максима Никитина нашли сотрудники полиции

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Новосибирский военный гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору Максиму Никитину, который уклонился от прохождения военной службы в период частичной мобилизации.

— Желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 6 ноября 2022 года без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств не явился на службу в войсковую часть, — говорится в сообщении суда.

Военного обнаружили сотрудники полиции в Новосибирске. Его доставили в военную комендатуру.

В итоге Максим Никитин был признан виновным по статье «Самовольное оставление части в период мобилизации» (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор был вынесен 13 апреля, в законную силу он еще не вступил.

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Ранее Новосибирский суд назначил 6 месяцев лишения свободы условно военнослужащему из Тувы Эзиру Монгуш, который ударил своего сослуживца в лагере в период мобилизации. Мужчина позже скончался от отека мозга.

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