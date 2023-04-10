Жителю Тувы вынесли приговор за смерть сослуживца в новосибирском лагере — оба были мобилизованы

Конфликт мужчин произошел 30 ноября 2022 года на утро после того, как Эзир Монгуш с погибшим и двумя другими мужчинами выпивали.



— После того как потерпевшего стошнило в помещении, он (Монгуш) указал потерпевшему на необходимость навести порядок, однако последний повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурно. В дальнейшем, будучи недовольным поведением потерпевшего, он (Монгуш) правой рукой схватил стоявшего перед ним потерпевшего за одежду и толкнул в грудь, от чего тот упал и ударился головой о табурет и пол, — говорится в опубликованном решении.

