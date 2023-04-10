Жителю Тувы вынесли приговор за смерть сослуживца в новосибирском лагере — оба были мобилизованы

Новосибирский гарнизонный суд приговорил военнослужащего из Тувы Эзира Монгуша за смерть другого военнослужащего, с которым они находились на территории лагеря как призванные в рамках частичной мобилизации. Об этом собщается на официальном сайте суда.
Конфликт мужчин произошел 30 ноября 2022 года на утро после того, как Эзир Монгуш с погибшим и двумя другими мужчинами выпивали.
— После того как потерпевшего стошнило в помещении, он (Монгуш) указал потерпевшему на необходимость навести порядок, однако последний повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурно. В дальнейшем, будучи недовольным поведением потерпевшего, он (Монгуш) правой рукой схватил стоявшего перед ним потерпевшего за одежду и толкнул в грудь, от чего тот упал и ударился головой о табурет и пол, — говорится в опубликованном решении.
Далее, по показаниям Эзира Монгуша, он поднял мужчину, которого толкнул, положил на кровать и доложил командиру роты — он и вызвал скорую помощь.
Смерть мужчины наступила 2 декабря 2022 года в реанимации больницы из-за отека мозга, который развился в результате тупой травмы головы.
Суд постановил приговорить Эзира Монгуша по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, в течение которого «осужденный должен своим поведением доказать свое исправление».
Назначая такое наказание, суд учел раскаяние подсудимого, а также то, что он воспитывался в многодетной семье, в период прохождения военной службы характеризовался положительно и имеет двух несовершеннолетних детей.
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