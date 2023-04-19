Электронные повестки будут отправлять в тестовом режиме этой весной. В Госдуме объяснили, для чего

О том, что электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме во время весеннего призыва, ранее сообщал военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов — это будет единственное отличие этого весеннего призыва от предыдущих, во всем остальном действующее законодательство не изменилось, и порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый.