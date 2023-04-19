Электронные повестки будут отправлять в тестовом режиме этой весной. В Госдуме объяснили, для чего

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные во время весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Об этом он сообщил «Фонтанке». По словам Картаполова, рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме, чтобы апробировать систему и увидеть, доходят они до адресатов или нет.
— Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, но должны дублироваться традиционными способами, — приводят слова Картаполова «РИА Новости».
О том, что электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме во время весеннего призыва, ранее сообщал военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов — это будет единственное отличие этого весеннего призыва от предыдущих, во всем остальном действующее законодательство не изменилось, и порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый.
Позднее в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал «Госуслуги» сейчас нет, а способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, который пока не принят.
14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Мы подробно разбирали, какие новшества нас ждут после принятия закона о воинской службе. Юристы рассказывали о том, что будет, если игнорировать электронные повестки и не явиться в военкомат.