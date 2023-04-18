Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили

— Можно будет посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество, а также оперативно найти фрагмент записи со своим героем, не дожидаясь, пока он появится в общем видеоряде, — рассказала Наталья Шадрина.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

