Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, об этом сообщили организаторы акции на официальном сайте мероприятия. Всем знакомое шествие заменили сразу несколькими форматами, в том числе полк пройдет в онлайн-режиме.
— Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей, — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.
Автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное — разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. Также организаторы предложили прикреплять фотографии ветеранов к одежде.
Кроме того, полк пройдет в онлайн-формате. На сайт можно будет до конца апреля загрузить фотографию и данные ветерана, которые организаторы объединят в видеооткрытку.
— Можно будет посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество, а также оперативно найти фрагмент записи со своим героем, не дожидаясь, пока он появится в общем видеоряде, — рассказала Наталья Шадрина.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Ранее власти Воронежа заявили, что 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.