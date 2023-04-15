В Минобороны заявили, что массовой рассылки электронных повесток призывникам не будет

В Минобороны РФ рассказали о том, как проходит весенняя призывная кампания, которая началась в России
— С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории РФ. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме, — заявили в Минобороны.
Также в ведомстве уточнили, что «веерных» (массовых) рассылок электронных повесток призывникам не будет, а единый электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие с военкоматами.
— Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале госуслуг, — пояснили в Минобороны.
Вчера президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Уклонистов теперь будут ждать дополнительные меры — например, запрет брать кредиты или управлять транспортом. Мы подробно разбирали, что именно изменится в жизни россиян после подписания закона.