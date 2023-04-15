СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняВ Новосибирске продают пепси из Афганистана
Все новости
Все новости

В Минобороны заявили, что массовой рассылки электронных повесток призывникам не будет

Всего в рамках весеннего призыва в военкоматы прибыли более 50 тысяч человек

918

Годными к военной службе признали уже 21 тысячу призывников

Поделиться

В Минобороны РФ рассказали о том, как проходит весенняя призывная кампания, которая началась в России 1 апреля. Как заявили в ведомстве, призыв проходит в плановом порядке и будет завершен 15 июля. На сегодняшний день повестки получили 52 тысячи призывников, более 50 тысяч из них уже прибыли в военкоматы. На службу призвали 21 тысячу человек, остальным 29 тысячам предоставили отсрочки по законным основаниям.

— С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории РФ. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме, — заявили в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что «веерных» (массовых) рассылок электронных повесток призывникам не будет, а единый электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие с военкоматами.

— Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале госуслуг, — пояснили в Минобороны.

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Уклонистов теперь будут ждать дополнительные меры — например, запрет брать кредиты или управлять транспортом. Мы подробно разбирали, что именно изменится в жизни россиян после подписания закона.

По теме

МинобороныВесенний призывПризывникиЭлектронные повесткиВоенкоматыВоенная служба
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter