В Минобороны заявили, что массовой рассылки электронных повесток призывникам не будет

В Минобороны РФ рассказали о том, как проходит весенняя призывная кампания, которая началась в России 1 апреля . Как заявили в ведомстве, призыв проходит в плановом порядке и будет завершен 15 июля . На сегодняшний день повестки получили 52 тысячи призывников, более 50 тысяч из них уже прибыли в военкоматы. На службу призвали 21 тысячу человек, остальным 29 тысячам предоставили отсрочки по законным основаниям.

